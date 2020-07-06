Игорь Верник похвастался талантом единственного сына

На странице в "Инстаграм" артист поздравил наследника с окончанием третьего курса. Как заявил звездный родитель, оставшиеся месяцы обучения пройдут гораздо "проще, легче, выше, веселее".
Игорь Верник опубликовал видео с Григорием, который сдает экзамен по вокалу. Юноша на черно-белых кадрах в галстуке-бабочке распевает веселую песню под аккомпанемент фортепиано.
Поклонники по достоинству оценили талант юного Верника. Также фолловеры отметили, что парень невероятно похож на родителя. "Боже, голоса одинаковые (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Чувствуются гены! Молодчик!", "Без ДНК видно, что ваш", "Я подумала голос за кадром папин", "Он даже поет как вы! Похож на отца!" – заявили подписчики.
Игорь Верник был женат дважды. От первого брака у него нет детей – в одном из интервью актер признался, что заставил супругу сделать аборт. Пара распалась через год после свадьбы.
Во втором союзе у артиста появился сын Григорий, но и эти отношения закончились в 2009 году. Партнеры расстались очень некрасиво – много ссорились и обвиняли друг друга во всех смертных грехах. В итоге восстановить общение у бывших супругов получилось лишь в 2018 году.
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