"Стулья пошли в ход": как разругались Игорь и Вадим Верники

Сегодня, 11 октября, день рождения отмечают Игорь и Вадим Верники. В честь важной даты последний дал откровенное интервью, в котором рассказал о конфликте с братом.

Вадим Верник признался, что не очень любит отмечать день рождения. А вот Игорю, наоборот, нравится. "В этом, конечно, у нас конфликт. Но так как Игорь любит, то я с удовольствием присоединяюсь к его желаниям в этот день. И как результат – сам остаюсь очень доволен", – признался Вадим.

Он отметил, что они с братом никогда не конкурировали, но однажды между ними случилась грандиозная ссора. "Я тогда еще работал в газете "Неделя" – было такое приложение к "Известиям" – и брал у Игоря интервью. Мы тогда страшно разругались, потому что ему не понравилось, как я сделал интервью. Там и стулья пошли в ход, и даже люстра… Я тогда думал, что никогда в жизни мы вместе больше ничего делать не будем. Но вот никогда не говори "никогда", – цитирует Вадима Teleprogramma.pro.

Несмотря на разность в интересах и образах жизни, братья все равно вместе. Вадим пояснил: "Нам всегда есть о чем пообщаться, так зачем нам было расходиться? Да, у каждого свои увлечения профессиональные, так это разве плохо? Все равно мы варимся в одном соку. Журналистика, которой я занимаюсь, связана не со спортом, не с политикой, не с экономикой – моя журналистика связана с искусством".

По словам Вадима, у них с Игорем много тем для разговоров, им всегда есть что обсудить. К тому же видятся братья нечасто.