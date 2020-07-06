Переболевшая страшным вирусом Анита Цой не может ходить: Постоишь две минуты и падаешь

Состояние звезды описывали как стабильно тяжелое. Спустя несколько дней после госпитализации знаменитость вышла на связь с поклонниками из палаты и сообщила, что идет на поправку.
В понедельник утром Анита Цой вновь записала видеообращение для фанатов. Она рассказала, как проходят ее дни в клинике. Оказывается, звезду мучит сильная слабость, но врачи говорят, что это нормально.
"Сил нет от этой болезни. Постоишь две минутки и падешь на кровать", – пожаловалась певица. Она отметила, что такое состояние – "побочка" китайской инфекции. Слабость останется надолго, и это Аниту Цой не радует. Однако артистка не сдается и сохраняет бодрость духа.
На время режима самоизоляции звезда переехала в загородный дом. Она отказалась от посещения передач и не принимала гостей. Певица переживала за пожилых родителей, поэтому требовала от близких и помощников по хозяйству соблюдать все меры предосторожности.
Анита Цой радовалась свободному времени на карантине. Чтобы поклонники ее не потеряли, много снимала для своей страницы в "Инстаграм": выпускала кулинарные ролики и записывала песни под гитару.
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