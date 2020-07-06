"Целовалась с помидорами": Седокова раскрыла секреты трудной молодости

Анна Седокова сделала откровенное признание. Оказывается, певица считала себя гадким утенком из-за того, что парни не обращали на нее внимания.

Звезда призналась, что в школе ей было трудно строить отношения со сверстниками. Лишь с годами артистка почувствовала себя привлекательной и стала уверенной в себе.

"В школе я была гадким и никому не нужным утенком... Я расплетала свои бесконечные косички, целовалась с помидорами и все ждала своего принца", – поделилась звезда. Анна Седокова мечтала стать самой приметной девочкой в учебном заведении.

Исполнительница подчеркнула, что ради этого была готова на все. Она отметила, что ее жестко била жизнь, но она не сдавалась. "На первом кастинге в "ВИА Гру" со мной поговорили две минуты и развернули назад на свой троллейбус. Что ты девочка знаешь о женственности, слышала я вслед", – вспомнила Анна Седокова.

Также артистка рассказала, что после рождения первого ребенка решилась на липосакцию. Певица думала, что с лишним весом уйдет и неуверенность в себе. Девушке говорили, что она жирная.

После операции жир вернулся, и неуверенность в себе никуда не уходила. Как отметила Анна Седокова, ей понадобилось много лет, чтобы избавиться от комплексов.

Певица заявила, что теперь, спустя почти 15 лет, она – красивая, сексуальная, желанная и уверенная в себе женщина. "Я выбрала достойного мужчину, а он выбрал среди тысяч меня", – написала Анна Седокова в "Инстаграм".