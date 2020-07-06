Сергей Жуков вспомнил жуткие моменты своего брака: Жена выходила с ружьем

Новым гостем шоу "Судьба человека" стал лидер группы "Руки вверх". Сергей Жуков вспомнил свой первый брак с дочерью вице-президента АвтоВАЗа.

Пара прожила пять лет, и от этих отношений у певца есть дочь Александра. Несмотря на то, что сейчас у артиста новая семья, он остался хорошим отцом для старшего ребенка: они вместе проводят каникулы и постоянно общаются.

Однако первый брак Сергей Жуков вспоминает с сожалением. Молодой певец был не готов к семье, однако осознание этого пришло лишь с годами. В начале нулевых, когда популярность группы "Руки вверх" зашкаливала, музыкант был "женат" на работе.

Как отметил артист в эфире шоу "Судьба человека", он часто пропадал в студии, потом мчался домой, а не в бар или клуб, как привык до этого. Несмотря на стремление быть примерным семьянином, сохранить союз не удалось.

В браке с Еленой Добындо немаловажную роль играли фанатки Сергея Жукова. В тот период поклонницы буквально преследовали артиста и угрожали расправой его жене.

Музыкант вспомнил один случай. Как-то раз он пошел утром на работу, но не смог выйти из квартиры, потому что под дверью лежала какая-то девчонка. Незнакомка проспала на коврике всю ночь и потом долго не уходила. "Она осталась там и терроризировала Лену", – поделился музыкант.

Таких историй у Сергея Жукова много. "Ой, участковый приходил, жена выходила с ружьем... Ей постоянно угрожали – обещали облить кислотой", – рассказал певец в эфире шоу "Судьба человека".