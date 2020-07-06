Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

"На этом видео не артист Михаил Ефремов": Запашный заподозрил неладное в ситуации с актером
Известный актер бросил жену с особенным ребенком на руках ради любовницы
"Не хочу ложиться с ним в постель": откровенное обращение Виктории Макарской
Множество переломов: Любовь Успенская разбилась в собственном доме
"Дешевка!": Норкина перед смертью сцепилась с Казаченко
Игорь Николаев без длинных волос и усов вызвал шок
партнеры
Понедельник
6 июля
Лента новостей
14:11
Роспотребнадзор: В России нет опасности распространения бубонной чумы
14:06
Российская модель обвинила фотографа Тарантино в изнасиловании
14:04
Сколько россияне хотели бы зарабатывать после эпидемии коронавируса
14:00
Муж-бизнесмен бросил Анастасию Макееву ради любовницы
13:47
Иван Телегин нанес новый удар Пелагее
13:45
У российских границ нашли еще одного больного чумой
13:44
Подсчитаны потери ВВП России из-за эпидемии коронавируса
13:37
"Целовалась с помидорами": Седокова раскрыла секреты трудной молодости
13:30
Бывшая подруга Тимати похвасталась новой квартирой в элитном районе Москвы
13:07
Политолог: После выборов в Белоруссии будет военный режим
13:07
Проклятие "Пусть говорят": в смертях Норкиной и Заграевского нашли жуткие совпадения
13:03
Появилось видео с места крушения Ми-2 в Ростовской области
12:56
Дочь Спилберга готовится к свадьбе
12:47
Массовый заплыв аквабайкеров в Петербурге попал на видео
12:44
Сергей Жуков вспомнил жуткие моменты своего брака: Жена выходила с ружьем
12:31
"Замкнулась в себе": родственник рассказал о состоянии затравленной Маркл
12:29
Открытие Тадж-Махала отменили из-за COVID-19
12:28
Под Москвой подросток проткнул себе живот подставкой для удочки
12:01
"Поставили хитрую систему": Рудковская объявила войну досужим папарацци
11:32
Меньщиков из "Дома-2" раскрыл детали пышной свадьбы: Медведь, цыгане и пир горой
11:23
В Забайкалье двое местных жителей сожгли здание администрации
11:22
Страшное горе: умерла главная звезда "Пусть говорят"
11:14
"Наконец-то вместе": Бузова воссоединилась с сестрой после громкой ссоры
10:54
"Толкнул лицом в асфальт": дочь Гузеевой напугала синяками на теле
10:46
Коронавирус в России: за сутки выявлено 6 611 инфицированных
10:39
"Бабушки это обсуждают": директор Долиной заступился за оскандалившуюся певицу
10:32
Малышеву поймали на борту летящего в США лайнера
10:23
Тутберидзе внесли в список самых "токсичных" тренеров
10:06
"Сильно возмущен": Петросян намерен подать в суд на обидевшего молодую жену Коклюшкина
10:06
Пела и плясала: появились неожиданные снимки с третьей свадьбы Легкоступовой
10:00
Инфекционист высказался об опасности вспышки бубонной чумы в России
09:52
Умер легендарный композитор
09:22
От Зеленского потребовали разобраться с излучением 5G
09:16
"Кто-то родился!": Корчевникова поздравляют с пополнением
09:01
Владимир Путин напомнил об опасности советской Конституции
08:51
Все тайны "Дома-2": ведущий рассказал о блате, сексе и фальши в реалити-шоу
08:34
"Никогда не судите": Прилучный взорвался после слухов о романе с Карпович
08:20
"Зенит" досрочно стал чемпионом России
06:47
Обнаженная Наоми Кэмпбелл появилась в общественном месте
06:00
Коронавирус: последние новости на сегодня, 6 июля 2020 года
04:12
Меган Маркл станет первой женщиной-президентом в США
02:08
Рэпер Канье Уэст намерен баллотироваться в президенты США
00:04
Распускающий руки Марат Башаров воссоединился с семьей
22:16
"Добьет с колена": Сябитову распекли за опасный совет женщинам
20:07
"Вы точно трезвая?": Каменских прыгнула в бассейн в одежде
18:52
В Орехово-Зуево молодого футболиста экстренно госпитализировали после удара молнией
18:39
Тренер "Зенита" Сергей Семак стал дедушкой
18:23
Савельева раскрыла сенсационные данные о проекте "Фабрика звезд"
18:20
Марина Александрова без макияжа всполошила народ
18:14
Нетиевский об отношениях с коллегами из "Уральских пельменей": Бог им судья
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Второй Ефремов: россияне в бешенстве из-за скандальных слов Долиной
Лукашенко призвали снять свою кандидатуру с президентских выборов: Это будет красивый шаг
Странно одетую Валерию отправили на "Модный приговор"
От Родниной требуют извинений за нелестное высказывание об умершем Нурмагомедове
Сябитову разнесли за совет встречаться с тремя мужчинами одновременно: Какая-то проституция!
Валерию затравили в Сети за поход к косметологу: А говорите, что денег нет!
Шоу-бизнес
Сергей Жуков вспомнил жуткие моменты своего брака: Жена выходила с ружьем

Сергей Жуков вспомнил жуткие моменты своего брака: Жена выходила с ружьем

Сергей Жуков. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Новым гостем шоу "Судьба человека" стал лидер группы "Руки вверх". Сергей Жуков вспомнил свой первый брак с дочерью вице-президента АвтоВАЗа.
прочитано 33652 раза

Пара прожила пять лет, и от этих отношений у певца есть дочь Александра. Несмотря на то, что сейчас у артиста новая семья, он остался хорошим отцом для старшего ребенка: они вместе проводят каникулы и постоянно общаются.

ПО ТЕМЕ

Певец Жуков лишился половины тела из-за опухоли

"Останавливаться не собираемся": Жуков заявил о пополнении в семье

 Сергей Евгеньевич Жуков

Сергей Евгеньевич Жуков певец

Однако первый брак Сергей Жуков вспоминает с сожалением. Молодой певец был не готов к семье, однако осознание этого пришло лишь с годами. В начале нулевых, когда популярность группы "Руки вверх" зашкаливала, музыкант был "женат" на работе.

Как отметил артист в эфире шоу "Судьба человека", он часто пропадал в студии, потом мчался домой, а не в бар или клуб, как привык до этого. Несмотря на стремление быть примерным семьянином, сохранить союз не удалось.

В браке с Еленой Добындо немаловажную роль играли фанатки Сергея Жукова. В тот период поклонницы буквально преследовали артиста и угрожали расправой его жене.

Музыкант вспомнил один случай. Как-то раз он пошел утром на работу, но не смог выйти из квартиры, потому что под дверью лежала какая-то девчонка. Незнакомка проспала на коврике всю ночь и потом долго не уходила. "Она осталась там и терроризировала Лену", – поделился музыкант.

Таких историй у Сергея Жукова много. "Ой, участковый приходил, жена выходила с ружьем... Ей постоянно угрожали – обещали облить кислотой", – рассказал певец в эфире шоу "Судьба человека".

Автор: 6 июля 2020, 12:44 Источник: Россия-1 ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жуков и его шесть детей пришли на елку

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Лукашенко призвали снять свою кандидатуру с президентских выборов: Это будет красивый шаг
Избиратели больше не верят: какие обещания Лукашенко не выполнил за последние 5 лет
Порошенко заявил о готовности сесть в тюрьму
"В интересах высших слоев": Зеленский исключил пьянство за рулем из уголовных преступлений

Шоу-бизнес

Проклятие "Пусть говорят": в смертях Норкиной и Заграевского нашли жуткие совпадения
Сергей Жуков вспомнил жуткие моменты своего брака: Жена выходила с ружьем
"Замкнулась в себе": родственник рассказал о состоянии затравленной Маркл
"Поставили хитрую систему": Рудковская объявила войну досужим папарацци

Проишествия

Вскрылись шокирующие данные отношений Соколова и Ещенко
Сломала шею и впала в кому: известная певица разбилась в страшной аварии
Известный блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области
Родители не приехали проститься с разбившейся на байке 18-летней блогершей

Lifestyle

Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Шоу-бизнес

Второй Ефремов: россияне в бешенстве из-за скандальных слов Долиной

Народ разгневан
Шоу-бизнес

Российская модель обвинила фотографа Тарантино в изнасиловании

Девушка подала заявление в полицию

Шоу-бизнес

Муж-бизнесмен бросил Анастасию Макееву ради любовницы

В Сети заговорили о новом романе супруга артистки
Шоу-бизнес

"Целовалась с помидорами": Седокова раскрыла секреты трудной молодости

Певица переживала из-за своей внешности

Гороскоп

Парад планет и затмения: мир никогда не будет прежним
Гороскоп на выходные 4-5 июля 2020 года
Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 1 июля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Татьяна Тарасова обратилась к потерявшему отца Хабибу Нурмагомедову
Вляпавшейся в историю со сбытом наркотиков дочери Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы
Отец Нурмагомедова умер после борьбы с тяжелой болезнью
Плющенко переманил еще одну фигуристку у Тутберидзе

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+