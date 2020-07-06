"Толкнул лицом в асфальт": дочь Гузеевой напугала синяками на теле

С дочерью телеведущей Ларисы Гузеевой случилась неприятность. Ольга Бухарова подралась с приятелем.

Девушка рассказала, что сильно поссорилась с другом Антоном. В своем инстаграм-аккаунте Ольга показала синяки и ссадины на теле. "Он меня толкнул в асфальт лицом", – заявила дочь Ларисы Гузеевой.

Позже она пояснила, что это была шутка. На самом деле Ольга неудачно упала. "Если что, мы с Антоном не дрались. Это такой прикол. Я просто поскользнулась в попытке сделать батман тандю", – успокоила напуганных пользователей девушка.

Напомним, что Ольга живет с молодым человеком по имени Коля. Возлюбленный дочери телеведущей слушает электронную музыку, интересуется живописью и катается на скейтборде. По некоторым данным, он употребляет запрещенные вещества.

В прошлом у наследницы Ларисы Гузеевой были серьезные проблемы со здоровьем. Врачи обнаружили у нее опухоль. Новообразование оказалось доброкачественным, и девушке назначили гормональные препараты.

Из-за лекарств состояние Ольги ухудшилось: ее стали мучить приступы мигрени. Кроме того, дочь телеведущей набрала лишние килограммы. В итоге девушка решила отказаться от препаратов.