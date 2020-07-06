Проверить на вменяемость: бывшую жену Ромы Жукова направят на психиатрическую экспертизу

По мнению представляющего интересы Романа Жукова юриста Эдуарда Демидова, бывшая жена артиста не понимает, что дети нуждаются в развитии, гармоничной интеграции в общество. Малыши заинтересованы в различного рода кружках, развивающих секциях и иных культурно-массовых мероприятиях.
Одной из первых забила тревогу пиар-агент Анна Либерман. По ее словам, Елена неоднократно рассказывала ей, как гордится своим маленьким сыном Стивеном. Мол, мальчик стоит на коленках в церкви и просит Всевышнего "послать маме принца и дворец", потому что "папа плохой", а "мама хорошая".
"Этот ужас происходит в самый ответственный и психологически важный момент становления ребенка, – возмущена Либерман. – Елена Жукова гордится и тем, что люди-прихожане видят и слышат все это, обращают внимание и якобы поддерживают.
"Мы считаем, что ребенка необходимо отгородить от Елены Жуковой, – говорит Либерман. – А ее саму надо проверить на вменяемость".
"Помимо судебной психолого-психиатрической экспертизы в отношении Елены Жуковой, нами будет заявлено ходатайство о назначении судебной психолого-педагогической экспертизы в отношении детей. Экспертное заключение этой экспертизы сможет установить привязанность каждого ребенка к кому-либо из родителей, а также позволит выявить, насколько опасно для детей общество Елены Жуковой", – сказал адвокат артиста.
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