"Бабушки это обсуждают": директор Долиной заступился за оскандалившуюся певицу

Экс-супруг исполнительницы эмоционально высказался по поводу сложившейся ситуации. "Это в каком году было?" – спросил директор певицы. "Если у вас какие-то бабушки это обсуждают, вы с ними тогда это и обсудите", – резко заявил Спицын.
На интервью знаменитости обратил внимание один из блогеров. В передаче "Сто вопросов к взрослому", которая вышла в 2010 году, Лариса Долина призналась, что позволяет личному водителю нарушать правила дорожного движения, если есть острая необходимость. В частности, когда она опаздывает на самолет или поезд, а также во время новогодних праздников.
После этого на звезду обрушилась лавина негатива в Сети. Ларису Долину тут же стали критиковать в соцсетях, а также сравнивать ее с устроившим пьяное ДТП в центре Москвы актером Михаилом Ефремовым. Люди отметили, что из-за чувства вседозволенности отдельных личностей и происходят трагедии.
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