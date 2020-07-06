"Бабушки это обсуждают": директор Долиной заступился за оскандалившуюся певицу

Представитель Ларисы Долиной Илья Спицын отреагировал на скандал в Сети, разразившийся после ее слов о "законном" нарушении ПДД. Он считает старое интервью неактуальным.



Экс-супруг исполнительницы эмоционально высказался по поводу сложившейся ситуации. "Это в каком году было?" – спросил директор певицы. "Если у вас какие-то бабушки это обсуждают, вы с ними тогда это и обсудите", – резко заявил Спицын.

На интервью знаменитости обратил внимание один из блогеров. В передаче "Сто вопросов к взрослому", которая вышла в 2010 году, Лариса Долина призналась, что позволяет личному водителю нарушать правила дорожного движения, если есть острая необходимость. В частности, когда она опаздывает на самолет или поезд, а также во время новогодних праздников.

После этого на звезду обрушилась лавина негатива в Сети. Ларису Долину тут же стали критиковать в соцсетях, а также сравнивать ее с устроившим пьяное ДТП в центре Москвы актером Михаилом Ефремовым. Люди отметили, что из-за чувства вседозволенности отдельных личностей и происходят трагедии.