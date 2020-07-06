Обнаженная Наоми Кэмпбелл появилась в общественном месте

Наоми Кэмпбелл не раз публично заявляла, что считает свою фигуру идеальной. Супермодель любит сниматься обнаженной и всегда охотно соглашается на фотосессии подобного характера. На этот раз девушка нашла архивные фотографии, сделанные в метро.

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