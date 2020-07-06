Обнаженная Наоми Кэмпбелл появилась в общественном месте

Недавно модели исполнилось 50 лет. Не каждая девушка может похвастаться такой физической формой, которой обладает Наоми Кэмпбелл в своем возрасте. Девушка решила напомнить подписчикам о том, что она еще может дать фору молодым представительницам женского пола.
На кадрах, опубликованных Наоми Кэмпбелл, модель предстала в обнаженном виде. Все бы ничего, но для фотосессии была выбрана весьма интересная локация. Девушка позировала на платформе, в вагоне поезда и в вестибюле метро абсолютно голой.
Для откровенной фотосессии она отказалась не только от одежды, но и от обуви. Единственными аксессуарами, прикрывшими причинные места, стали сумки Valentino. У Наоми было сразу три локации: девушка не постеснялась сесть обнаженной пятой точкой на скамейку, пройтись босиком по вагону и "засветить" все свои прелести машинисту прибывающего поезда.
Стоит отметить, что такое поведение нетипично для Наоми Кэмпбелл. Модель известна излишней брезгливостью. По словам девушки, она несколько раз протирает сиденье в самолете. Во время пандемии коронавируса она появлялась в общественных местах исключительно в защитном костюме, очках, маске и перчатках.
Многие поклонники супермодели посчитали ее решение неразумным и посоветовали подумать о здоровье. Опасения подписчиков были развеяны, когда Наоми сообщила, что фотосессия была сделана весной прошлого года – никаких поводов для паники не должно быть.
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