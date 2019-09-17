Наоми Кэмпбелл засветила прелести перед народом

Звезда прошлась по подиуму в наряде от всемирно известного итальянского модного дома Valentino. Ярко-коралловое атласное платье в пол с глубоким декольте на груди, который завершался небольшим бантом, подчеркивало и без того прекрасные формы Кэмпбелл. К слову, вырез платья настолько откровенный, что знаменитости приходится прикрывать обнаженные прелести.
В качестве верхней одежды на Наоми была длинная накидка в тон с вырезанными элементами. Завершил образ головной, украшенный свисающими помпонами. Весь наряд был создан итальянским всемирно известным модным домом Valentino.
Благотворительный показ Fashion For Relief прошел в Британском модном музее в Лондоне 16 сентября. Его организатором является сама Кэмпбелл в поддержку жертвам стихийных бедствий во всем мире. Модель основала его в 2005 году после урагана Катрина в США, и с тех пор она регулярно устраивает модные шоу в его поддержку. К слову, все наряды для показа одолжили у Gucci, Dior, Givenchy и других модных домов.
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