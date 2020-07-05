"Вернуть бы те времена": Бочкарева поделилась откровениями

После инцидента с наркотиками Наталья Бочкарева прочно ассоциируется у россиян
с очередной ведущий разгульный образ жизни представительницей шоу-бизнеса. А
ведь когда-то талантливая артистка поражала поклонников своим упорством и
целеустремленностью. Сегодня знаменитость решила рассказать об одном из самых ярких
воспоминаний в своей жизни.
Оказалось, что звезда сериала "Счастливы вместе" сама по-настоящему была счастлива, когда принимала участие в шоу "Танцы со звездами".
"Для меня это было нечто захватывающее, порой сложное, но такое увлекательное "путешествие" в мир танца. Эх...вернуть бы те времена..." – откровенничает артистка.
Напомним, Наталья Бочкарева принимала участие в шоу в 2009 году. Тогда ее партнером был Александр Литвиненко. Пара отлично смотрелась вместе, а Наталья вполне уверенно чувствовала себя на паркете. В итоге, их тандему удалось занять почетное третье место. После этого артистка снова приняла участие в полюбившемся шоу – на этот раз в украинской версии..
Наталья Бочкарева с большой теплотой вспоминает об этом периоде в своей жизни. Поклонники решили поддержать любимицу и поностальгировали вместе с ней.
"Вы очень красивая женщина!", "Это было здорово!", " Вы красавица!", "Смотрела украинскую версию и это было волшебно!", – пишут комментаторы под постом.
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