Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

"На этом видео не артист Михаил Ефремов": Запашный заподозрил неладное в ситуации с актером
Известный актер бросил жену с особенным ребенком на руках ради любовницы
"Не хочу ложиться с ним в постель": откровенное обращение Виктории Макарской
Множество переломов: Любовь Успенская разбилась в собственном доме
"Дешевка!": Норкина перед смертью сцепилась с Казаченко
Игорь Николаев без длинных волос и усов вызвал шок
партнеры
Воскресенье
5 июля
Лента новостей
17:40
Басков с почерневшими зубами вызвал оторопь
17:16
"Вернуть бы те времена": Бочкарева поделилась откровениями
17:13
"Мне с вами хорошо": Гузеева открыто флиртовала с женатым мужчиной
17:05
Второй Ефремов: россияне в бешенстве из-за скандальных слов Долиной
16:25
Умеет договариваться с судьями: адвоката Ефремова назвали "решалой"
16:00
47-летняя Наташа Королева стала няней
15:41
Спицы в ногах: Полежайкин из сериала "Папины дочки" прикован к больничной койке
15:10
Прилучный забрал детей у Муцениеце и уехал на море с Карпович
15:08
Ольга Бузова забралась на крышу и показала сочные ягодицы
15:08
"У нее брови на лбу, я с такой не буду встречаться": избранник высказался о перетянутом лице Айзы Анохиной
15:04
Бандиты угрожали убийством Дмитрию Губерниеву
14:07
Бледанс обратилась к старшему сыну по поводу важного события
13:39
Лукашенко призвали снять свою кандидатуру с президентских выборов: Это будет красивый шаг
13:33
"Один в один": Александр Петров удивил невероятным сходством с сестрой
13:22
"Он сделал мне предложение": Вера Брежнева надела свадебное платье
13:08
Ужасная потеря: из-за развода Пелагея лишилась самого дорогого
12:54
Обнародованы свежие данные о состоянии госпитализированного Хазанова
12:51
Дроботенко показал редкий снимок с неузнаваемым Галкиным
12:44
В Кировской области 3 человека погибли в результате обрушения перекрытия магазина
12:32
Cезонную вспышку ОРВИ связали со второй волной коронавируса
12:25
"Не надо, пожалуйста": Венцеслава заподозрили в намерении спасать свою любовь на "Доме-2"
12:02
Звезда сериала "Марш Турецкого" Борис Бачурин рассказал о раке
11:42
"Это был единственный раз": Асмус предстала абсолютно голой ради выгоды
11:19
"На сносях?": Топурия прячет живот под просторными нарядами
10:59
Надежда Кадышева впервые появилась на публике после долгого отсутствия
10:56
"Это наследственное": вскрылись неожиданные причины неадекватного поведения Ефремова
10:43
Геннадия Хазанова "похоронили" на фоне слухов о проблемах с сердцем
10:42
Избиратели больше не верят: Какие обещания Лукашенко не выполнил за последние 5 лет
08:02
Неувядающая 52-летняя финка поделилась секретом вечной молодости
06:00
Коронавирус: последние новости на сегодня, 5 июля 2020 года
05:56
Странно одетую Валерию отправили на "Модный приговор"
04:04
Семенович наконец-то смогла испытать оргазм
02:03
Фото Орбакайте со съемок "Чучела" поразило фанатов
23:57
Плачевный результат: Нетребко не влезла в платье после карантина
22:04
"Мы не справимся": Бородина рассказала о сложном периоде в жизни
20:01
Ротару похвасталась шикарным особняком и райским садом
18:48
54-летняя Валентина Легкоступова вышла замуж в третий раз (фото, видео)
18:05
Семенович показала интимное видео из массажного салона: "Попа будет, как орех"
18:01
"Новый жених": фото Кудрявцевой с молодым мужчиной взорвало Сеть
17:59
"Я стирал ее вещи": раскрыта тайна неудачных отношений 85-летнего Краско
17:55
Харламов сильно похудел из-за развода
17:38
От Родниной требуют извинений за нелестное высказывание об умершем Нурмагомедове
17:35
Порошенко заявил о готовности сесть в тюрьму
17:20
Валерию затравили в Сети за поход к косметологу: А говорите, что денег нет!
17:19
Айза Анохина неожиданно призналась в любви Гуфу
16:51
Сябитову разнесли за совет встречаться с тремя мужчинами одновременно: Какая-то проституция!
16:38
"В полной растерянности": Сати Казанова задолжала огромную сумму за аренду жилья
16:34
Профессор предупредил о долгосрочных последствиях коронавируса
16:24
Муцениеце застукали в объятиях нового ухажера
16:13
"Ничто не предвещало беды": автомобиль Лозы влетел в грузовик
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Сотрудничество Минска с западными разведками вызвало беспокойство в Москве
Собчак объяснила отказ Ефремова признавать вину за смертельную аварию
От Родниной требуют извинений за нелестное высказывание об умершем Нурмагомедове
Лукашенко призвали снять свою кандидатуру с президентских выборов: Это будет красивый шаг
Сябитову разнесли за совет встречаться с тремя мужчинами одновременно: Какая-то проституция!
Валерию затравили в Сети за поход к косметологу: А говорите, что денег нет!
Шоу-бизнес

"Вернуть бы те времена": Бочкарева поделилась откровениями

Наталья Бочкарева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Наталья Бочкарева давно перестала радовать поклонников новыми работами в сфере кинематографа. Все чаще она становится героиней светских хроник в роли участницы очередного скандала. Однако так было не всегда.
прочитано 132 раза

После инцидента с наркотиками Наталья Бочкарева прочно ассоциируется у россиян с очередной ведущий разгульный образ жизни представительницей шоу-бизнеса. А ведь когда-то талантливая артистка поражала поклонников своим упорством и целеустремленностью. Сегодня знаменитость решила рассказать об одном из самых ярких воспоминаний в своей жизни.

ПО ТЕМЕ

Наталья Бочкарева показала клубничку на провокационном фото
Оказалось, что звезда сериала "Счастливы вместе" сама по-настоящему была счастлива, когда принимала участие в шоу "Танцы со звездами".
"Для меня это было нечто захватывающее, порой сложное, но такое увлекательное "путешествие" в мир танца. Эх...вернуть бы те времена..." – откровенничает артистка.

Напомним, Наталья Бочкарева принимала участие в шоу в 2009 году. Тогда ее партнером был Александр Литвиненко. Пара отлично смотрелась вместе, а Наталья вполне уверенно чувствовала себя на паркете. В итоге, их тандему удалось занять почетное третье место. После этого артистка снова приняла участие в полюбившемся шоу – на этот раз в украинской версии..
Наталья Бочкарева с большой теплотой вспоминает об этом периоде в своей жизни. Поклонники решили поддержать любимицу и поностальгировали вместе с ней.
"Вы очень красивая женщина!", "Это было здорово!", " Вы красавица!", "Смотрела украинскую версию и это было волшебно!", – пишут комментаторы под постом.



5 июля 2020, 17:16 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Смелые наряды Бочкаревой и Андреевой

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"В интересах высших слоев": Зеленский исключил пьянство за рулем из уголовных преступлений
Сотрудничество Минска с западными разведками вызвало беспокойство в Москве
Запад готовит плацдарм для обвинения РФ во вмешательстве в дела США, вербуя журналистов ФАН
Белорусский политик: У Лукашенко нет другого выбора, кроме как пойти на поклон к Путину

Шоу-бизнес

"Мне с вами хорошо": Гузеева открыто флиртовала с женатым мужчиной
Второй Ефремов: россияне в бешенстве из-за скандальных слов Долиной
Умеет договариваться с судьями: адвоката Ефремова назвали "решалой"
47-летняя Наташа Королева стала няней

Проишествия

Вскрылись шокирующие данные отношений Соколова и Ещенко
Сломала шею и впала в кому: известная певица разбилась в страшной аварии
Известный блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области
Родители не приехали проститься с разбившейся на байке 18-летней блогершей

Lifestyle

Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Шоу-бизнес

"Это был единственный раз": Асмус предстала абсолютно голой ради выгоды

Поклонники в восторге
Политика

Избиратели больше не верят: Какие обещания Лукашенко не выполнил за последние 5 лет

Батька одурачил свой народ
Спорт

От Родниной требуют извинений за нелестное высказывание об умершем Нурмагомедове

Чемпионка считает, что его смерть станет уроком для многих

Шоу-бизнес

Валерию затравили в Сети за поход к косметологу: А говорите, что денег нет!

Артистка решилась на болезненную процедуру

Гороскоп

Парад планет и затмения: мир никогда не будет прежним
Гороскоп на выходные 4-5 июля 2020 года
Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 1 июля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Татьяна Тарасова обратилась к потерявшему отца Хабибу Нурмагомедову
Вляпавшейся в историю со сбытом наркотиков дочери Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы
Отец Нурмагомедова умер после борьбы с тяжелой болезнью
Плющенко переманил еще одну фигуристку у Тутберидзе

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+