Наталья Бочкарева показала клубничку на провокационном фото

Актриса Наталья Бочкарева на своей странице в "Инстагарам" опубликовала провокационный снимок. Зрителям она предложила поразмыслить над увиденным в меру своей испорченности.

Перед пользователями Сети Наталья Бочкарева предстала с широко распахнутыми глазами, с клубничкой во рту и с весьма заметной зоной декольте. Подписчикам она сообщила, что таким образом решила показать комическую зарисовку – изобразить младенца, которому вместо материнской груди дали соску.

ПО ТЕМЕ Бочкарева оголила пышную грудь и возбудила россиян

Возможно, что такие слова как "соска" и "грудь" действительно промелькнули в головах комментаторов, однако вряд ли в том контексте, который бы устроил Наталью Бочкареву. Она, судя по всему, предусмотрела и этот вариант. "А вы думайте в меру своей распущенности", – обратилась актриса к озорникам. Те ответили шквалом комплиментов.

Напомним, Наталья Бочкарева стала известна всей стране как жена Гены Букина Даша из сериала "Счастливы вместе". После завершения сериала широкому зрителю о ней было мало известно. В новостные заголовки актриса ворвалась после того, как ее задержали в Москве с кокаином в трусах.