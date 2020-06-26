Наталья Бочкарева показала клубничку на провокационном фото

Перед пользователями Сети Наталья Бочкарева предстала с широко распахнутыми глазами, с клубничкой во рту и с весьма заметной зоной декольте. Подписчикам она сообщила, что таким образом решила показать комическую зарисовку – изобразить младенца, которому вместо материнской груди дали соску.
Возможно, что такие слова как "соска" и "грудь" действительно промелькнули в головах комментаторов, однако вряд ли в том контексте, который бы устроил Наталью Бочкареву. Она, судя по всему, предусмотрела и этот вариант. "А вы думайте в меру своей распущенности", – обратилась актриса к озорникам. Те ответили шквалом комплиментов.
Напомним, Наталья Бочкарева стала известна всей стране как жена Гены Букина Даша из сериала "Счастливы вместе". После завершения сериала широкому зрителю о ней было мало известно. В новостные заголовки актриса ворвалась после того, как ее задержали в Москве с кокаином в трусах.
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