"Мне с вами хорошо": Гузеева открыто флиртовала с женатым мужчиной

47-летний Илья Охотников и его жена десять лет назад поселились за городом. Семья содержит большое хозяйство: куры, утки, гуси, кролики и лошади. За животными и птицами ухаживает сам хозяин дома.
Илья Охотников с удовольствием показал телеведущей Ларисе Гузеевой свои владения. Столичная звезда захвалила героя программы. Завершив осмотр территории, Лариса и Илья отправились готовить ужин.
На кухне Охотников хотел помочь Гузеевой, однако теледива его остановила. Знаменитость попросила хозяина хутора лишь почистить горошек. Лариса сказала, что мужчина должен быть для красоты, поэтому она не хотела бы его "припахивать". "Мне с вами хорошо", – сказала вдруг звезда.
Герой смутился от похвалы телеведущей. Илья рассказал о жене и детях. Охотников отметил, что он и его супруга планируют еще одного ребенка. Гузеева не растерялась. Актриса предложила, если появится девочка, назвать ту в ее честь – Ларисой.
Во время просмотра программы показалось, что телеведущая устала от городской суеты. Знаменитость радовалась природе. Общаясь с героем Гузеева заявила, что осталась бы жить на его участке. Артистка предложила свои услуги в качестве кухарки. Она отметила, что всегда сможет заработать на хлеб, пока есть богатые люди, у которых она могла бы работать "Лариской".
Сделав признание, Гузеева отказалась от своих слов и назвала себя "главной врушкой". Охотников подыграл теледиве. Илья отметил, что очень хитрый и обязательно найдет, "куда вставить свой интерес". "Вставить свой интерес мне? В меня?" – продолжила странный диалог звезда экрана.
Отметим, что флирт Ларисы Гузеевой с героем программы выглядел достаточно странно. Знаменитость давно и счастливо замужем. Теледива часто признается в любви супругу, ресторатору Игорю Бухарову.
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