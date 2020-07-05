Бледанс обратилась к старшему сыну по поводу важного события

Сегодня Эвелина Бледанс поздравила своего старшего сына с 26-летием. Актриса выложила старые фотографии с первенцем и написала торжественную речь.

Телеведущая переживала в своей жизни как яркие взлеты, так и громкие падения. Ее браки не были идеальными, а подробности семейных отношений часто становились достоянием общественности. Но это не помешало Эвелине Бледанс воспитать двух прекрасных сыновей.

Актриса была замужем трижды. С первым супругом звезда познакомилась еще в театральном институте. К сожалению, брак с Юрием Стыцковским продлился недолго. Эвелина решила не оставаться в одиночестве и не тянуть со следующим замужеством. Вторым избранником стал одесский бизнесмен Дмитрий, от которого актриса и родила своего старшего сына Николая.

Даже наличие общего ребенка не смогло спасти отношения этой пары. И спустя 18 лет совместной жизни супруги приняли решение разойтись. Старший сын Эвелины Бледанс тяжело переживал развод родителей и принял решение уехать вместе с отцом в Израиль. Телеведущая долгое время не общалась с наследником. По словам Бледанс, Николай был обижен на нее и считал, что только она виновата в семейном разладе.

Молодой человек вышел на связь и согласился встретиться со звездной матерью спустя 5 лет. Сейчас Николай общается с новой семье Эвелины Бледанс и пытается наверстать упущенное время. Сама же телеведущая признавалась, что до сих пор очень жалеет о выборе сына.

Артистка решила поздравить Николая с 26-летием публично и выложила архивную фотографию в своем Инстаграме.

"Мой любимый первенец– ты такой уже взрослый и самостоятельный. Ну, когда же ты подаришь мне внуков?!", – задала нескромный вопрос Бледанс.

Теперь подписчикам остается только гадать, как скоро старший сын Эвелины исполнит ее желание и создаст собственную ячейку общества.