"Вы точно трезвая?": Каменских прыгнула в бассейн в одежде

Давние подписчики Насти Каменских прекрасно знают, что девушка любит экстремально проводить время и подпитываться адреналином благодаря спонтанным действиям. Страсть певицы к рискованным поступкам уже не раз доводила ее до больничной койки, но это никак не повлияло на запал Каменских. Сейчас девушка продолжает вытворять безбашенные прыжки только уже не в воздухе с парашютом, а в бассейне полностью одетой.
В личном блоге артистки появилось видео, на котором Настя Каменских грациозно вошла в воду. Поклонники звезды посетовали, что девушка не заботится о своем здоровье и подвергает себя неоправданной опасности. Повезло, что на этот раз вертикальное вхождение в бассейн было удачным, а после прохладного душа исполнительница радостно помахала в камеру рукой.
Настя Каменских решила подкинуть повод для обсуждения пользователям Инстаграма и отказалась комментировать происходящее на видео.
"Придумайте описание к этому видео", – написала певица.
Ответ многочисленных фанатов исполнительницы не заставил себя долго ждать. Подписчики разделились на два лагеря: одни поддержали стремление певицы произвести впечатление на публику, другие же усомнились в трезвости Каменских.
Нашлись и те, кто вспомнил, как Анастасии попадала в различные передряги из-за алкогольного опьянения. По словам комментаторов, девушка в очередной раз могла не пройти "проверку на алкотестере".
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