Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

"На этом видео не артист Михаил Ефремов": Запашный заподозрил неладное в ситуации с актером
Известный актер бросил жену с особенным ребенком на руках ради любовницы
"Не хочу ложиться с ним в постель": откровенное обращение Виктории Макарской
Множество переломов: Любовь Успенская разбилась в собственном доме
"Дешевка!": Норкина перед смертью сцепилась с Казаченко
Игорь Николаев без длинных волос и усов вызвал шок
партнеры
Воскресенье
5 июля
Лента новостей
11:42
"Это был единственный раз": Асмус предстала абсолютно голой ради выгоды
11:19
"На сносях?": Топурия прячет живот под просторными нарядами
10:59
Надежда Кадышева впервые появилась на публике после долгого отсутствия
10:56
"Это наследственное": вскрылись неожиданные причины неадекватного поведения Ефремова
10:43
Геннадия Хазанова "похоронили" на фоне слухов о проблемах с сердцем
10:42
Избиратели больше не верят: Какие обещания Лукашенко не выполнил за последние 5 лет
08:02
Неувядающая 52-летняя финка поделилась секретом вечной молодости
06:00
Коронавирус: последние новости на сегодня, 5 июля 2020 года
05:56
Странно одетую Валерию отправили на "Модный приговор"
04:04
Семенович наконец-то смогла испытать оргазм
02:03
Фото Орбакайте со съемок "Чучела" поразило фанатов
23:57
Плачевный результат: Нетребко не влезла в платье после карантина
22:04
"Мы не справимся": Бородина рассказала о сложном периоде в жизни
20:01
Ротару похвасталась шикарным особняком и райским садом
18:48
54-летняя Валентина Легкоступова вышла замуж в третий раз (фото, видео)
18:05
Семенович показала интимное видео из массажного салона: "Попа будет, как орех"
18:01
"Новый жених": фото Кудрявцевой с молодым мужчиной взорвало Сеть
17:59
"Я стирал ее вещи": раскрыта тайна неудачных отношений 85-летнего Краско
17:55
Харламов сильно похудел из-за развода
17:38
От Родниной требуют извинений за нелестное высказывание об умершем Нурмагомедове
17:35
Порошенко заявил о готовности сесть в тюрьму
17:20
Валерию затравили в Сети за поход к косметологу: А говорите, что денег нет!
17:19
Айза Анохина неожиданно призналась в любви Гуфу
16:51
Сябитову разнесли за совет встречаться с тремя мужчинами одновременно: Какая-то проституция!
16:38
"В полной растерянности": Сати Казанова задолжала огромную сумму за аренду жилья
16:34
Профессор предупредил о долгосрочных последствиях коронавируса
16:24
Муцениеце застукали в объятиях нового ухажера
16:13
"Ничто не предвещало беды": автомобиль Лозы влетел в грузовик
16:05
Умер самый старый кот в мире
15:51
"Раньше было лучше": в Сети разнесли новый клип "Ленинграда"
15:18
Принц Уильям отправился отдыхать без Кейт Миддлтон
15:12
Адвокат Ефремова передумал: артист не заявлял о своей невиновности в пьяном ДТП
14:55
Блогер-фармацевт Диденко закрутила новый роман спустя четыре месяца после смерти мужа
14:30
Ургант мечтает увидеть свою "американскую" дочь
14:28
В Росстате рассказали о повышении пенсий в России
14:27
В Москве прошло прощание с Виктором Проскуриным
14:12
Мужа Кристины Орбакайте высмеял народ: Обеднели богачи!
14:10
Госпитализированный Геннадий Хазанов сделал заявление о своем состоянии
13:39
Поворот в деле Ефремова: установлено количество находившихся в машине актера людей
13:21
"Гниду" из "Кадетства" сняли с обмоченными штанами в полицейском участке
13:07
Дочь Бородиной "обломала" романтическую ночь родителей
12:31
Родственники попросили не приезжать на похороны Нурмагомедова
12:30
Появились подробности состояния впавшей в кому известной певицы: Показывает язык
12:28
Вдова Евгения Осина оказалась мошенницей
12:08
Брат погибшего в ДТП объяснил отказ Ефремова признавать вину
11:54
Сбросивший 100 килограммов Фадеев разоблачил горе-диетологов
11:50
Коньки раздора: Илья Авербух уничтожил брак Игоря Бутмана
11:38
Басков раскрыл секрет своего удивительного похудения
11:28
Галкин вырастил для Пугачевой миллион алых роз
11:26
"В интересах высших слоев": Зеленский исключил пьянство за рулем из уголовных преступлений
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Сотрудничество Минска с западными разведками вызвало беспокойство в Москве
Собчак объяснила отказ Ефремова признавать вину за смертельную аварию
Дума начала работу по реализации поправок к Конституции
Ефремов отказался признавать вину в смертельном ДТП
Сябитову разнесли за совет встречаться с тремя мужчинами одновременно: Какая-то проституция!
Валерию затравили в Сети за поход к косметологу: А говорите, что денег нет!
Шоу-бизнес
Надежда Кадышева впервые появилась на публике после долгого отсутствия

Надежда Кадышева впервые появилась на публике после долгого отсутствия

Надежда Кадышева. Фото:Oleg Rodionov/Russian Look/Global Look Press/www.globallookpress.com
Надежда Кадышева исполнила легендарный хит "Виновата ли я" на передаче Андрея Малахова. Солистка вернулась на сцену после долгого перерыва из-за бушующей пандемии коронавируса.
прочитано 16562 раза

Несколько дней назад народная артистка России отметила свой 61-й день рождения. В честь знаменательной даты Надежда Кадышева была приглашена на программу Первого канала. Солистка ансамбля "Золотое кольцо" призналась, что долгое время боялась выходить на публику, чтобы лишний раз не рисковать собственным здоровьем.

ПО ТЕМЕ

Бабкина откровенно о конфликте с Кадышевой

Грандиозное возвращение Кадышевой произошло на передаче Малахова "Привет, Андрей!". Застольные песни стали главной темой нового выпуска. Надежда Никитична появилась в студии программы в пышном платье салатового цвета.

Стоит отметить, что народная артистка восхитила публику не только свои образом и вокальными данными, но и моложавым видом. Поклонники Кадышевой заявили, что Надежда Никитична успела заметно похорошеть за время карантина.

Сам же Андрей Малахов, засыпав певицу комплиментами, напомнил студии, как появилась знаменитая песня Кадышевой "Виновата ли я".

"Эту песню впервые в 1979 году в фильме "Дождь в чужом городе" исполнила Людмила Зайцева, которая сегодня у нас в гостях", – откровенно заявил ведущий.

Малахов провел настоящее интервью с коллегой по цеху и поинтересовался у гостьи, понравилось ли ей выступление Надежды Кадышевой. Зайцева лишь добавила, что восхищается музыкальным талантом солистки ансамбля. Напомним, артистка никогда не пела на сцене и не планировала связывать свой карьерный путь с музыкой. Зайцева играла в фильмах и изредка исполняла небольшие куплеты на съемочной площадке.

Благодаря программе Андрея Малахова поклонникам удалось вспомнить лучшие песни "золотого времени". Когда в студии зазвучали хиты Нины Сазоновой, своих слов не смогла сдержать и Любовь Руденко.

Автор: 5 июля 2020, 10:59 Источник: Программа "Привет, Андрей!" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"В интересах высших слоев": Зеленский исключил пьянство за рулем из уголовных преступлений
Сотрудничество Минска с западными разведками вызвало беспокойство в Москве
Запад готовит плацдарм для обвинения РФ во вмешательстве в дела США, вербуя журналистов ФАН
Белорусский политик: У Лукашенко нет другого выбора, кроме как пойти на поклон к Путину

Шоу-бизнес

54-летняя Валентина Легкоступова вышла замуж в третий раз (фото, видео)
"Новый жених": фото Кудрявцевой с молодым мужчиной взорвало Сеть
"Я стирал ее вещи": раскрыта тайна неудачных отношений 85-летнего Краско
Харламов сильно похудел из-за развода

Проишествия

Вскрылись шокирующие данные отношений Соколова и Ещенко
Сломала шею и впала в кому: известная певица разбилась в страшной аварии
Известный блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области
Родители не приехали проститься с разбившейся на байке 18-летней блогершей

Lifestyle

Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Шоу-бизнес

Сябитову разнесли за совет встречаться с тремя мужчинами одновременно: Какая-то проституция!

Рекомендации свахи назвали чудовищными
Шоу-бизнес

"Я стирал ее вещи": раскрыта тайна неудачных отношений 85-летнего Краско

Молодая жена воспитывала престарелого актера
Шоу-бизнес

Айза Анохина неожиданно призналась в любви Гуфу

Певица поделилась с поклонниками откровенным заявлением
Шоу-бизнес

Валерию затравили в Сети за поход к косметологу: А говорите, что денег нет!

Артистка решилась на болезненную процедуру

Гороскоп

Парад планет и затмения: мир никогда не будет прежним
Гороскоп на выходные 4-5 июля 2020 года
Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 1 июля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Татьяна Тарасова обратилась к потерявшему отца Хабибу Нурмагомедову
Вляпавшейся в историю со сбытом наркотиков дочери Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы
Отец Нурмагомедова умер после борьбы с тяжелой болезнью
Плющенко переманил еще одну фигуристку у Тутберидзе

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+