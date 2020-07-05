Надежда Кадышева впервые появилась на публике после долгого отсутствия

Надежда Кадышева исполнила легендарный хит "Виновата ли я" на передаче Андрея Малахова. Солистка вернулась на сцену после долгого перерыва из-за бушующей пандемии коронавируса.

Несколько дней назад народная артистка России отметила свой 61-й день рождения. В честь знаменательной даты Надежда Кадышева была приглашена на программу Первого канала. Солистка ансамбля "Золотое кольцо" призналась, что долгое время боялась выходить на публику, чтобы лишний раз не рисковать собственным здоровьем.

ПО ТЕМЕ Бабкина откровенно о конфликте с Кадышевой

Грандиозное возвращение Кадышевой произошло на передаче Малахова "Привет, Андрей!". Застольные песни стали главной темой нового выпуска. Надежда Никитична появилась в студии программы в пышном платье салатового цвета.

Стоит отметить, что народная артистка восхитила публику не только свои образом и вокальными данными, но и моложавым видом. Поклонники Кадышевой заявили, что Надежда Никитична успела заметно похорошеть за время карантина.

Сам же Андрей Малахов, засыпав певицу комплиментами, напомнил студии, как появилась знаменитая песня Кадышевой "Виновата ли я".

"Эту песню впервые в 1979 году в фильме "Дождь в чужом городе" исполнила Людмила Зайцева, которая сегодня у нас в гостях", – откровенно заявил ведущий.

Малахов провел настоящее интервью с коллегой по цеху и поинтересовался у гостьи, понравилось ли ей выступление Надежды Кадышевой. Зайцева лишь добавила, что восхищается музыкальным талантом солистки ансамбля. Напомним, артистка никогда не пела на сцене и не планировала связывать свой карьерный путь с музыкой. Зайцева играла в фильмах и изредка исполняла небольшие куплеты на съемочной площадке.

Благодаря программе Андрея Малахова поклонникам удалось вспомнить лучшие песни "золотого времени". Когда в студии зазвучали хиты Нины Сазоновой, своих слов не смогла сдержать и Любовь Руденко.