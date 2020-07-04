Валерию затравили в Сети за поход к косметологу: А говорите, что денег нет!

Накануне Валерия опубликовала несколько кадров из салона красоты. Ради гладкой кожи и подтянутого овала звезда отправилась на игольчатый лифтинг.

Как отметила артистка, подобные манипуляции с лицом стоит проводишь примерно раз в полгода, однако из-за того, что процедура слишком болезненная, в последний раз она делала ее еще в 2018 году. После лифтинга в течение часа сохраняются покраснения, а затем кожа выглядит значительно свежее.

Однако поклонники Валерии обратили внимание не на саму процедура, а на стоимость. В среднем прием у косметолога обойдется желающим выглядеть моложе в 30 тысяч рублей. Конечно, такое не каждый может себе позволить.

Подписчики припомнили певице недавний скандал с ее мужем Иосифом Пригожиным. Продюсер заявил, что многие артисты голодают из-за пандемии коронавируса, а также пожаловался, что у его супруги упали доходы.

"А на эту процедуру деньги есть, а говорите денег нет (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "А говорят людям, что не чего с собой не делают, что по природе такие красивые и молодые. Лапшу людям вешают. Короче деньги карманы жмут, так они на свои физиономии тратят, а потом плачут что денег нету, кризис", "Странно,а плакались денежек нет", – отметили недоброжелатили.