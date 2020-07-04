Айза Анохина неожиданно призналась в любви Гуфу

В эфир вышел новый выпуск шоу "Супер Айза". На этот раз поклонникам Айзы Анохиной предоставилась уникальная возможность узнать подробности ее прошлых отношений с рэпером Гуфом. Подписчики певицы были шокированы сенсационным признанием Анохиной.

Личная жизнь Айзы давно стала настоящим достоянием общественности и всех пользователей социальных сетей. Даже несмотря на то, что Анохина уже несколько лет разведена со знаменитым рэпером Гуфом, их отношения продолжают будоражить поклонников. Айза отправилась в гости к экс-супругу, чтобы поведать своим телезрителям, как музыкант общается с сыном, да и с самой Анохиной.

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После развода с Айзой Алексей Долматов переехал в загородный дом. В рамках шоу "Супер Айза" певица побывала с наследниками в подмосковной резиденции Гуфа. Сама же Анохина призналась, что вовсе не ожидала увидеть такой большой и светлый дом. Певица была уверена, что участок будет настоящим отражением его хозяина – "мрачным и бездушным".

Айза Анохина добавила, что многие элементы декора, находящиеся в доме музыканта, были приобретены девушкой самостоятельно. Певица назвала поездку в загородный особняк "машиной времени", ведь там остались вещи, которые напомнили ей о совместно прожитых годах. Благодаря картинам и различной мебели Анохина вспомнила все хорошее и плохое, что произошло с ней в браке с рэпером.

Ярые поклонники Айзы успели заметить, что спустя несколько дней блогер сменила фамилию в социальных сетях – теперь она стала Долматовой. Артистка намерена вернуться себе фамилию бывшего мужа официально. По словам Айзы, это будет лучшим доказательством искренних и теплых чувств, сохранившимся к Гуфу.

"Я люблю его, Мы с 2005 года, пятнадцать лет рядом. Я люблю его как родственника, как брата. Я забываю все плохое, что он мне делает", – разоткровенничалась звезда.

Напомним, что несколько недель назад Айза представила своим фанатам нового ухажера. Им оказался музыкант Олег Майами. Певица даже успела пошутить, что молодой человек является ровесником ее детей и точно найдет общий язык с сыновьями. Олег Майми не остался доволен поездкой возлюбленной к бывшему мужу, но не стал идти наперекор Айзе и отказался от комментариев.