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"Ничто не предвещало беды": автомобиль Лозы влетел в грузовик

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
35-летняя Евгения Лоза стала участницей ДТП. Актриса поделилась снимком с места происшествия с поклонниками.
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Евгения Лоза делает только позитивные публикации в своем инстаграм-аккаунте. Например, о своем разводе актриса написала без драматизма. В такой же манере она сообщила о том, что 2 июля попала в аварию.

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На опубликованном кадре видно, как грузовик и автомобиль актрисы стоят максимально близко друг к другу. Оказалось, девушка сама въехала в большегруз, она очень спешила. Стоит отметить, что артистка не пострадала, лишь на ее транспортном средстве осталось несколько царапин. "Ничто не предвещало беды. Это просто мой год". – иронизирует она.

На следующий день расстроенная Евгения приняла участие в фотосессии. Снимки получилось грустными. Некоторыми из них она показала подписчикам.

Пользователи Сети поддерживают Лозу, оставляют трогательные комментарии. "Женечка, не расстраивайтесь из за аварии. Главное, что с вами все в порядке...", "Женечка, все будет хорошо, главное, сердце берегите", – написали заботливые поклонники.

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Публикация от Евгения Лоза/Evgeniya Loza (@loza_jenya)

Напомним, Евгения Лоза рассталась с супругом в начале этого года. По ее мнению, это событие не лишено радости – развод нужно отмечать также пышно, как и свадьбу.

Автор: 4 июля 2020, 16:13 Источник: Instagram

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