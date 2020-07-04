"Ничто не предвещало беды": автомобиль Лозы влетел в грузовик

35-летняя Евгения Лоза стала участницей ДТП. Актриса поделилась снимком с места происшествия с поклонниками.

Евгения Лоза делает только позитивные публикации в своем инстаграм-аккаунте. Например, о своем разводе актриса написала без драматизма. В такой же манере она сообщила о том, что 2 июля попала в аварию.

На опубликованном кадре видно, как грузовик и автомобиль актрисы стоят максимально близко друг к другу. Оказалось, девушка сама въехала в большегруз, она очень спешила. Стоит отметить, что артистка не пострадала, лишь на ее транспортном средстве осталось несколько царапин. "Ничто не предвещало беды. Это просто мой год". – иронизирует она.

На следующий день расстроенная Евгения приняла участие в фотосессии. Снимки получилось грустными. Некоторыми из них она показала подписчикам.

Пользователи Сети поддерживают Лозу, оставляют трогательные комментарии. "Женечка, не расстраивайтесь из за аварии. Главное, что с вами все в порядке...", "Женечка, все будет хорошо, главное, сердце берегите", – написали заботливые поклонники.

Напомним, Евгения Лоза рассталась с супругом в начале этого года. По ее мнению, это событие не лишено радости – развод нужно отмечать также пышно, как и свадьбу.