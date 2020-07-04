Плачевный результат: Нетребко не влезла в платье после карантина

Бушующая пандемия коронавируса и несколько месяцев карантина значительно повлияли на повседневный образ жизни Анны Нетребко. Оперная певица стала больше времени проводить с семьей, готовить для них по несколько блюд в день и печь вкуснейшие сладости. В результате кулинарного марафона Нетребко приобрела несколько лишних кило.

По словам Анны Нетребко, за карантин ей удалось приготовить "около 100 блюд". Ошеломляющие результаты в кулинарном мастерстве привели к тому, что оперная певица потеряла былую форму и не смогла влезть в концертное платье.

Несколько дней назад Нетребко впервые за долгое время вышла на сцену Вены. Звезда переживала, что раньше осени не увидится со своими слушателям. Однако, Анна вместе с супругом Юсифом Эйвазовым уже дала первый концерт в Дрезденской опере. Оперная дива призналась, что ради такого долгожданного события ей пришлось приобрести новое платье, правда, на размер больше, чем обычно.

Анна Нетребко не раз рассказывала, что очень любит готовить, но из-за плотного графика и большого количества выступлений она редко успевала радовать свою семью блюдами собственного приготовления. Пандемия внесла свои коррективы и предоставила оперной певице возможность оставаться в семейном кругу. Карантин послужил прекрасным поводом не только для того, чтобы испробовать новые рецепты, но и для того, чтобы набрать пару недостающих кило.

Напомним, что в период самоизоляции Анна Нетребко оказалась в центре внимания. Поклонники звезды обсуждали ее внешний вид и новый образ жизни. Кто-то посетовал на то, что оперной певице совершенно не подходит образ домохозяйки. А кто-то восхитился умением Нетребко сохранять домашний очаг, оставаясь при этом деятелем искусства. Стоит отметить, что подписчики Анны на протяжении всего карантина следили за жизнью певицы и интересовались условиями за границей.