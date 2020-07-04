"Гниду" из "Кадетства" сняли с обмоченными штанами в полицейском участке

Кирилл Емельянов пошел по наклонной. В его жизни стало много позора.

Весной актер из сериала "Кадетство" Кирилл Емельянов напомнил о себе весьма плохим способом. 18 марта в квартире молодого человека произошел инцидент, который навсегда мог изменить его жизнь. Находясь в нетрезвом виде он поднял руку на сотрудников скорой помощи и оскорбил полицейского.

Медики и правоохранитель наведались к Емельянову после звонка его подруги. Девушка сообщила, что Кирилл потерял сознание. Поэтому сначала приехали люди в белых халатах, а уже потом побитый фельдшер вызвал представителя власти.

Недавно стало известно продолжение этой истории. Оказалось, когда дебошира доставили в ОВД, он настолько крепко уснул на скамье, что обмочился. Это запечатлел очевидец. Снимок появился на сайте "Комсомольской правды".

Кстати, тогда против Кирилла Емельянова возбудили два уголовных дела. По одному из них 22 июня должно было состояться судебное заседание, но адвокат Емельянова не явился. Теперь процесс назначен на 13 июля.