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"Гниду" из "Кадетства" сняли с обмоченными штанами в полицейском участке

Кирилл Емельянов. Кадр из сериала "Пятницкий" (2011)
Кирилл Емельянов пошел по наклонной. В его жизни стало много позора.
прочитано 43732 раза

Весной актер из сериала "Кадетство" Кирилл Емельянов напомнил о себе весьма плохим способом. 18 марта в квартире молодого человека произошел инцидент, который навсегда мог изменить его жизнь. Находясь в нетрезвом виде он поднял руку на сотрудников скорой помощи и оскорбил полицейского.

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Медики и правоохранитель наведались к Емельянову после звонка его подруги. Девушка сообщила, что Кирилл потерял сознание. Поэтому сначала приехали люди в белых халатах, а уже потом побитый фельдшер вызвал представителя власти.

Недавно стало известно продолжение этой истории. Оказалось, когда дебошира доставили в ОВД, он настолько крепко уснул на скамье, что обмочился. Это запечатлел очевидец. Снимок появился на сайте "Комсомольской правды".

Кстати, тогда против Кирилла Емельянова возбудили два уголовных дела. По одному из них 22 июня должно было состояться судебное заседание, но адвокат Емельянова не явился. Теперь процесс назначен на 13 июля.

Автор: 4 июля 2020, 13:21 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

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