Родственники попросили не приезжать на похороны Нурмагомедова

Родные Абдулманапа Нурмагомедова убиты горем. Скоро состоятся похороны.

В мае 2020 года появилась информация об ухудшении состояния 57-летнего отца Хабиба Нурмагомедова. Тогда его госпитализировали с подозрением на коронавирус. Спустя некоторое время диагноз подтвердился, его перевезли в Москву.

В июне мужчину спасти от инфекции, но продолжили лечить от осложнений. Нарушилась работа сердца и почек. Нурмагомедова-старшего даже пришлось вводить в искусственную кому. Абдулманап пережил первый инсульт, но второй оказался смертельным.

После этого близкие выступили с обращением. Они попросили всех, кто хотел бы проститься с Нурмагомедовым-старшим, не ехать на кладбище, ведь пандемия коронавируса продолжается. Родные не хотели бы, чтобы на церемонии прощания кто-нибудь заразил другого.

"Хочу, чтобы они связались с нами по телефону. Я не хочу, чтобы это пневмония дальше распространялась. Вы знаете, к каким трагедиям приводит болезнь", – сказал брат Абдулманапа.

Напомним, что Хабибу Нурмагомедову уже предложили отказаться от боя, который должен состояться в сентябре этого года. Многие считают, что чемпиону нужно дать время оправиться после смерти отца.