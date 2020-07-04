Родственники попросили не приезжать на похороны Нурмагомедова

В мае 2020 года появилась информация об ухудшении состояния 57-летнего отца Хабиба Нурмагомедова. Тогда его госпитализировали с подозрением на коронавирус. Спустя некоторое время диагноз подтвердился, его перевезли в Москву.
В июне мужчину спасти от инфекции, но продолжили лечить от осложнений. Нарушилась работа сердца и почек. Нурмагомедова-старшего даже пришлось вводить в искусственную кому. Абдулманап пережил первый инсульт, но второй оказался смертельным.
После этого близкие выступили с обращением. Они попросили всех, кто хотел бы проститься с Нурмагомедовым-старшим, не ехать на кладбище, ведь пандемия коронавируса продолжается. Родные не хотели бы, чтобы на церемонии прощания кто-нибудь заразил другого.
"Хочу, чтобы они связались с нами по телефону. Я не хочу, чтобы это пневмония дальше распространялась. Вы знаете, к каким трагедиям приводит болезнь", – сказал брат Абдулманапа.
Напомним, что Хабибу Нурмагомедову уже предложили отказаться от боя, который должен состояться в сентябре этого года. Многие считают, что чемпиону нужно дать время оправиться после смерти отца.
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