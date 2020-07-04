Сбросивший 100 килограммов Фадеев разоблачил горе-диетологов

В конце июня Максим Фадеев рассказал, что смог похудеть на 100 килограммов. Артист шел к этой цели почти год.

Однако у многих перемены во внешности продюсера вызвали опасения. Некоторые даже предположили, что музыкант чем-то серьезно болен, раз столь стремительно теряет в весе. Диетологи в комментариях к постам раскритиковали план питания звезды и предложили свои услуги.

Накануне Максим Фадеев записал обращение ко всем, кто переживает за его здоровье и не верит в простоту диеты. Он отметил, что на самом деле худел не быстро – скидывал примерно по восемь килограммов в месяц. Хоть это и приличная цифра, она все равно находится в рамках нормы.

Также артист посоветовал всем, кто собирается избавляться от лишних килограммов, сначала сдать анализы на гормоны. Если все в порядке, то можно приступать к процессу, а если нет, то лучше стабилизировать гормональный фон.

Музыкант заявил, что не нуждается в помощи диетологов. Его в принципе настораживают специалисты, которые за разработку плана питания просят баснословные деньги и предлагают таблетки.

Максим Фадеев заверил, что его диета не требует никаких дополнительных затрат, и секрет максимально прост: вода, определенные продукты и зарядка. Как отметил продюсер, многие полные друзья, придерживаясь его рекомендаций, смогли побороть лишний вес.