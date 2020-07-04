"Была в жутком стрессе": Подольская с трудом пришла в себя после родов

Наталья Подольская поделилась в недавнем интервью, что почти два года после рождения сына не могла прийти в себя. Девушка испытывала перманентное чувство вины перед Артемием.

Многие женщины после появления малыша на свет сталкиваются с послеродовой депрессией. Некоторые мамы из-за давления общества стараются быть во всем идеальными, поэтому чувствуют вину перед чадом, если не отдают ему всю себя. Правда, и это не гарантия гармонии.

Наталья Подольская рассказала, что после рождения Артемия еще два года не могла стабилизировать свое состояние. Артистка испытывала постоянное чувство вины, потому что ей приходилось уезжать от ребенка по работе. Как отметила девушка, ей казалось, будто она что-то недодает мальчику.

Правда в тот момент она не понимала, что испытывает жуткий стресс. Осознание пришло позже, уже когда все закончилось – Наталью Подольскую "отпустило", когда Теме исполнилось два года.

Она души не чает в мальчике, однако старается не баловать. Как призналась артистка, ей кажется, они с Владимиром Пресняковым нашли баланс между вседозволенностью и воспитанием. Родители стараются научить мальчика самостоятельно получать знания. По мнению певицы, это главный навык в жизни.

Наталью Подольскую часто подозревают в очередной беременности, однако она относится к таким слухам с юмором. Говорит, что до рождения сына ее раз двадцать отправляли в роддом раньше времени.