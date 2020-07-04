Волочкова рассказала о невыносимой боли

Анастасия Волочкова опубликовала в "Инстаграм" видео, на котором показала свои ноги во всех подробностях. Она рассказала о том, как начинался ее путь в балете, а также вспомнила о невыносимой боли.

Прима-балерина Большого театра, благотворительница и красавица Анастасия Волочкова известна не только завораживающими танцами и роскошными шпагатами, но и своей любовью показывать трудовые мозоли. Не удержалась она от того, чтобы продемонстрировать свои ноги и на этот раз.

Балерина решила вспомнить, как непросто начинался ее путь в профессии, какие страдания приносили ей изнуряющие тренировки. Однако, по ее же собственному признанию, к боли в суставах и следам от пуант она успела привыкнуть. "Гораздо тяжелее выносить боль моральную от предательства людей, от разочарования, от низости и подлости", – призналась Анастасия Волочкова.

К сожалению, как показала практика, танцовщице не раз приходилось сталкиваться с таким несправедливым отношением к себе. И часто она не могла вынести этой боли без того, чтобы не поделиться ею с окружающими, рассказывая об этом на популярных ток-шоу или на своей странице в "Инстаграм".