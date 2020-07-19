Экс-супруга Машкова тайно вышла замуж

Мария Машкова рассказала о событии, которое произошло в семье в прошлом году. Ее 55-летняя мама Елена Шевченко вышла замуж.

Около 40 лет назад Владимир Машков познакомился в Новосибирском театральном училище с Еленой Шевченко, с которой вскоре у него завязались романтические отношения. В 1985 году у актеров родилась дочь Мария. Правда, рождение ребенка не спасло брак. Машков и Шевченко вскоре расстались.

Позже Елена Павловна стала встречаться с режиссером Игорем Лебедевым, за которого также вышла замуж. В 1994 году актриса подарила возлюбленному первого сына. Мальчика назвали Никитой. Спустя восемь лет на свет появился еще один наследник – Всеволод.

Когда Шевченко рассталась с Лебедевым, точно неизвестно. Новость о третьем замужестве актрисы стала неожиданной. Мария опубликовала в своем инстаграм-аккаунте видео, на котором видно, как Елена Павловна танцует с неким мужчиной.

"В ноябре 2019 года моя мама вышла замуж. Мои подружки плакали. Я была на свадьбе свидетелем со стороны невесты. Тоже плакала. #НовыйПапа", – написала Машкова.

Напомним, недавно Мария Машкова сообщила о произошедшем в семье несчастье. Скончался ее любимый питомец, который за десятилетие стал настоящим членом семьи.