Экс-супруга Машкова тайно вышла замуж

Около 40 лет назад Владимир Машков познакомился в Новосибирском театральном училище с Еленой Шевченко, с которой вскоре у него завязались романтические отношения. В 1985 году у актеров родилась дочь Мария. Правда, рождение ребенка не спасло брак. Машков и Шевченко вскоре расстались.
Позже Елена Павловна стала встречаться с режиссером Игорем Лебедевым, за которого также вышла замуж. В 1994 году актриса подарила возлюбленному первого сына. Мальчика назвали Никитой. Спустя восемь лет на свет появился еще один наследник – Всеволод.
Когда Шевченко рассталась с Лебедевым, точно неизвестно. Новость о третьем замужестве актрисы стала неожиданной. Мария опубликовала в своем инстаграм-аккаунте видео, на котором видно, как Елена Павловна танцует с неким мужчиной.
"В ноябре 2019 года моя мама вышла замуж. Мои подружки плакали. Я была на свадьбе свидетелем со стороны невесты. Тоже плакала. #НовыйПапа", – написала Машкова.
Напомним, недавно Мария Машкова сообщила о произошедшем в семье несчастье. Скончался ее любимый питомец, который за десятилетие стал настоящим членом семьи.
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