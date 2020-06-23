"У нас серьезные проблемы!": покинувший Россию Крутой сделал заявление

Судя по вывеске в аэропорту, Крутой воспользовался услугами частной британской авиакомпании, которая специализируется на бизнес-перевозках. И в ситуации, когда регулярных международных рейсов пока нет, это кажется хотя и дорогим, но единственным и верным решением.
"Вынужденная и долгая разлука с близкими подошла к концу! – радуется Игорь Яковлевич. – В последние минуты многочасового перелета я даже поймал себя на мысли, что немного волнуюсь перед встречей с моими девчонками – почти 4 месяца в разлуке! Столько всего произошло в мире за это время!"
Родные палестины Крутой покидал с тревогой. "Конечно же, мыслями я в Москве, там множество дел, которые я на время оставил, но сердце мое сейчас с моей семьей!" – уверяет композитор. – Это такое счастье, наконец-то увидеться и обнять их всех! Буду наслаждаться каждой секундой общения, а потом "снова в бой, покой нам только снится!"
Напомним, что супруга главного российского композитора Ольга Крутая, занимается бизнесом, живет в Нью-Джерси. В Америке уже много лет обитают дочери Крутого Виктория и Александра и его внучка Маша.
Встреча с наследницей была своеобразной. "Он мой, а не Сашин зайчик, – уверяла внучка. – Хотя вообще, ты не зайчик, а деда!" "Вот так! – изумлению Крутого не было предела. "У нас серьезные проблемы!"
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