Иосиф Пригожин пояснил заявление о "бедствующих" из-за карантина Маккартни и Клэптоне

Музыкальный продюсер и супруг певицы Валерии пояснил сделанное ранее заявление. В личном аккаунте в соцсетях Иосиф Пригожин сообщил, что многие британские знаменитости, в том числе Пол Маккартни и Эрик Клэптон, обратились за помощью к властям Соединенного Королевства. Зарубежные артисты обратили внимание на бедственное положение индустрии из-за пандемии коронавируса.

Пригожин отметил, что своей публикацией указал на то, что, когда величайшие музыканты планеты обратились к властям, их соотечественники не заклеймили их позором, как это происходит в подобной ситуации в России. Над Маккартни и Клэптоном никто не насмехается, их не называют "бедствующими".

Иосиф Пригожин еще раз подчеркнул, что индустрия сильно пострадала за время карантина. Тысячи музыкантов, певцов и прокатчиков потеряли доход.

Продюсер отметил, что взял на себя смелость заявить о проблеме. Кулуарно, по словам Иосифа, его поддержали многие музыканты, однако высказаться публично осмелились лишь единицы. "Маккартни сделал то же, что и я", – заметил российский деятель.

Пригожин добавил, что в России нет профсоюза, защищающего права представителей музыкальной индустрии. Также Иосиф указал на отсутствие уважения и единого взгляда на проблемы. Супруг певицы Валерии считает, что российским артистам надо объединиться и бороться с бедами сообща. "Я за то, чтобы разрешить выступления. Но только в средствах защиты", – высказался продюсер.