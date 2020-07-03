Дочь пошла по стопам Глюкозы: Мы хотели уберечь ее от негатива

Дочь Глюкозы решила проверить, сработает ли формула успеха матери в 2020 году. На днях 13-летняя Лида Чистякова-Ионова призналась, что последние несколько лет выпускает песни под псевдонимом LIDUS. Ее персонаж также нарисован.
Глюкоза отметила, что начать музыкальную карьеру решила сама Лида, родители не вмешивались. Певица переживала за наследницу, ведь было непонятно, как ее воспримет аудитория. Кроме того, невелика вероятность, что девочка свяжет жизнь с шоу-бизнесом. Например, ей нравится профессия нейрохирурга.
По мнению Глюкозы, детям известных личностей сложно себя зарекомендовать. Многие думают, что за их успехом стоят родители.
"За этими мультиками мы хотели уберечь дочь от негатива. Плюс изначально не знали, насколько она погрузится в профессию", – пояснила артистка.
Дебютный трек "Перово" вышел, когда Лиде было всего 11 лет. При прослушивании композиции сложно сказать, что поет ребенок.
Глюкоза старается поддерживать дочь, прежде всего – как старший товарищ. Она хорошо относится ко всему, чем занимается наследница. Отец Александр Чистяков верит в успех Лиды, однако требует от нее трудолюбия.
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