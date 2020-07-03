"Можно кувыркаться, сколько влезет": 61-летняя Гузеева в койке ласкала молодую девушку

Оля Бухарова – 20-летняя дочь 61-летней актрисы Ларисы Гузеевой – выросла настоящей красавицей! Даже родная мать не может устоять и то и дело норовит залезть к дочери в постель.

Лариса Гузеева в одном из интервью призналась, что по советским понятиям ее дети считаются поздними. "Сына я родила в 32, а дочку в – 40, – говорила звезда. – И знаете, взрослая женщина может дать своим детям гораздо больше, чем молоденькая мама. Сама я в 20 лет была еще совсем ребенком. Теперь я знаю о жизни многое, у меня есть деньги, чтобы выучить детей, сохранить их здоровье, показать мир".

В детях Лариса души не чает. И фото нежностей с молоденькой дочкой в спальне – лучшее тому подтверждение! "Ребенок должен мягко спать и сладко есть – я в этом уверена, – говорит Лариса. – Моя мамочка отдавала все лучшее мне, а я теперь своей дочке, а она будет стелить розы своим. Балуйте любимых!"

Кадр, на котором Гузеева с нежностью припала к спящей дочурке, судя по всему, был рекламой марки постельного белья. "Прелесть в том, что можно кувыркаться, сколько влезет", – пояснила Гузеева. Хотя многим показалось странным, что она предпочла позировать в койке с дочкой, а не с мужем или, на худой конец, любовником.

"Прелесть с дочечкой поваляться и пообниматься", "Надеюсь, что вы не спите вместе", – комментируют нежный кадр поклонники звезды программы "Давай поженимся!"



