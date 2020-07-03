"Жрать перестаньте и похудеете": Фадеев столкнулся с вопиющим хамством

Максим Фадеев столкнулся с невоспитанными людьми на просторах "Инстаграм". Как сообщил Пятый канал, продюсер рассказал подписчикам о личном рекорде в похудении и посоветовал каждому, кто встал на нелегкий путь голодания, не срываться и идти до конца.
Фадеев не пытался задеть чьи-либо чувства в личном блоге, но подписчики продюсера посчитали его некомпетентным "диетологом". Аудитория засыпала Максима унизительными репликами и попросила "оставить себе эти чудодейственные советы".
"Жрать перестаньте и похудеете. Вот и весь секрет. Правильное питание и антицеллюлитный массаж – десять сеансов", – написала звезде одна из подписчиц.
Фадеев добавил, что таких знатоков он достаточно повидал в своей жизни. Продюсер решил нанести ответный удар завистливым людям и прокомментировал каждого "невоспитанного подписчика".
На защиту Максима встала вторая половина его поклонников. Мужчины и женщины поделились своим опытом и отметили, что иногда вовсе не получается похудеть.
Многочисленные комментаторы указали незнакомой девушке на неправоту. Кто-то написал, что сталкивался с проблемой ожирения и никакое голодание не помогало. А кто-то подметил, что с возрастом сложнее похудеть, ведь к лишнему весу добавляется масса различных заболеваний.
Напомним, что ажиотаж вызвала фотография в "Инстаграм" Максима Фадеева. Музыкальный продюсер продемонстрировал на своей странице в социальной сети, как легко он теперь помещается двумя ногами в одну штанину своих старых шорт.
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