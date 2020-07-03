"Опять передоз?": Самбурскую под капельницей в антипохмельной клинике страшно скрючило

О том что в шоу-бизнесе редко кто не сидит на наркотиках или алкоголе, слышали все. Не так давно правдолюбка Дана Борисова даже обнародовала поименный список тех, кому требуется помощь нарколога. К счастью, в Москве есть немало центров, где знаменитостями помогают справиться с последствиями разгульного образа жизни. Именно так оказалась актриса и певица Настасья Самбурская.

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