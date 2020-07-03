"Опять передоз?": Самбурскую под капельницей в антипохмельной клинике страшно скрючило

33-летняя актриса Настасья Самбурская любит провоцировать и эпатировать. Поэтому когда на ее странице в социальной сети Инстаграм появилось фото из медицинского кабинета, многие приняли это как само собой разумеющееся.
"Мой приятель, устав от гулянок в своих ресторанах, стал совладельцем клиники витаминной терапии, – пояснила Самбурская. – В Москве уставших много и живительная капельничка утром всегда поставит на ножки, не даст похмелью одержать верх и профукать день".
Сама Самбурская здесь, видимо, частый гость. "Провитаминизировали меня "иммунным коктейлем" и коктейлем detox, чтобы укрепить иммунитет, – сообщила она. – Как минимум раз в месяц полезно делать витаминную капельницу для стимуляции всех систем организма или пополнения дефицитов в нем".
На фото Настасью страшно скрючило. Поэтому подписчики стали в комментариях глумиться и юродстовать: "Опять передоз?", "Что с лицом?", "Судя по лицу, как будто наоборот выкачивают все витамины", "На дозе девочка"
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