Галкин жестко пошутил над перенесшей пневмонию Бабкиной

Режим самоизоляции закончился, а это значит, что шоу-бизнес продолжает работу. Недавно перенесшая кому Надежда Бабкина пришла на шоу Максима Галкина "Музыкалити", которое выходит на "Ютуб". Там артистка познакомилась с молодой певицей Клавой Кокой. Дамы ставили оценки новым композициям и таким образом определяли лучшую песню.
В начале передачи Галкин представил героев выпуска, не упустив возможности пошутить. Он обратился к Бабкиной и сказал, что артистка на своем примере показала, что надежда умирает последней. "Да брось ты! Не дождетесь!" – посмеялась в ответ гостья.
Максим также преподнес Надежде подарок – санитайзер для обеззараживания рук. Артистка бережно отнеслась к презенту и отметила, что эта вещь на самом деле очень нужная.
Напомним, что весь апрель Надежда Бабкина провела в больнице. Артистка лечилась от пневмонии, которая, вероятно, была вызвана коронавирусом. Певица покинула медучреждение на пятой неделе, что стало поводом для сомнений. Некоторые не верят, что в 70 лет можно так быстро выздороветь.
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