Пробка и воды уже отошли: вся страна с волнением следит за непростыми родами звезды "Дома-2"

Роды участницы "Дома-2" Саши Черно – самое волнительное событие этого года. По общественной значимости это событие можно сравнить разве что с полетом в космос Гагарина, с открытием метро в Москве, с победой на Олимпиаде.

Саша Черно пришла на проект строить любовь в 2017 году. Страна знала в лицо ее ухажеров и узнавала любовников по менее заметным частям тела, но узами брака она предпочла связать себя с Иосифом Оганесяном.

Зачатие их плода любви и его развитие в материнской утробе проходили практически на наших глазах. Черно регулярно делилась в своем "Инстаграм" результатами анализов, снимками УЗИ, хвасталась приобретениями для мальчика, которого заранее нарекла Львом. Она даже рассекретила планы докторов назначить ей кесарево сечение, если в течение трех дней она не родит сама. Словом, подогревала интерес населения. И уже стало казаться, что никто до Черно не рожал и вряд ли будет потом.

В ожидании появления младенца на свет Черно уже из палаты подробно отвечала на вопросы всех обожающих поклонников. Она сообщила, в частности, что поправилась за время беременности на 12 килограммов, что отекли руки, ноги и лицо, что решила выбрать спинномозговой наркоз... И как только мы жили без этой информации прежде?!

И вот радостная весть! Благая весть! "Осталось меньше 20 часов, и вы увидим своего персика", – пишет звезда "Дома-2" под фотографией еще нерожденного ребенка. Так это все волнительно, конечно!

Через несколько часов новое сообщение: "Воды отошли и пробка тоже (хотя в физиологии обычно другая последовательность, но у звезд все может быть иначе – Прим. ред.), а на завтра кесарево сечение было назначено". Фанаты затаили дыхание. Они очень надеются, что момент родов Саши Черно покажут в прямом эфире крупным планом. Хотя бы на ее странице в социальной сети. Но лучше – сюжетом в программе "Время", учитывая интерес всего народа к этим родом и значимость события для большой страны.