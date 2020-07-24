Валерия набрала лишние килограммы на карантине

Артистка рассказала, что прибавила в весе на два килограмма. Хоть и немного, но все же досадно, ведь она – человек публичный, и за каждую жировую складочку на знаменитость могут наброситься хейтеры.
Певица Валерия призналась, что думала "подсушиться" на карантине, а на деле – поправилась. Причина вполне логична: дома люди расходуют меньше энергии, чем при обычном рабочем активном ритме жизни.
Отметим, исполнительница трепетно и тщательно следит за питанием и много времени уделяет тренировкам. Певица Валерия ведет здоровый образ жизни, вдохновляя многотысячную армию своих поклонников.
Напомним, ранее певица Валерия с мужем Иосифом Пригожиным стали фигурантами скандала. Продюсер заявил, что многие артисты голодают из-за пандемии коронавируса, а также пожаловался, что у его супруги упали доходы.
Примечательно, что после этого певица Валерия рассказала в своем инстаграм-аккаунте, что посетила косметолога. Подписчики посчитали, что хвастаться этим не стоило бы потому, что совсем недавно ее муж жаловался на безденежье.
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