Схватил за шею и попытался утопить: купание Шаляпина и Копенкиной в бассейне попало на видео

Экс-супруги отправились на отдых в Астрахань. Прохор и Лариса обосновались на комфортабельной даче. По словам Шаляпина, сейчас в городе стоит замечательная погода – 35 градусов жары. От зноя вокалист и его подруга спасаются в бассейне, который установлен на участке.
Специально для соцсетей бывшие супруги сделали видео. Запись вел плавающий Шаляпин. Артист назвал Ларису неуемной, а также посетовал, что его бывшая жена страдает от повышенного давления и болей в суставах. Копенкина, купающаяся поодаль, слова экс-избранника опровергла. Более того, женщина заявила, что вокалист ее "обжирает".
В целом ролик демонстрировал идиллию, царящую между бывшими мужем и женой. Они дурачились и подшучивали друг над другом. Например, Прохор со словами "недолго музычка играла", схватил Ларису за шею и попытался утопить в бассейне, естественно, не по-настоящему.
Напомним, в 2013 году певец Прохор Шаляпин шокировал общественность. Молодой артист изъявил желание жениться на предпринимательнице Ларисе Копенкиной, которая почти вдвое его старше. Для матери певца этот союз стал трагедией. В декабре того же года пара официально оформила отношения. Спустя время, Шаляпин признался, что этот брак был фиктивным.
Между тем, экс-любовница Прохора Шаляпина Татьяна Гудзева утверждает, что бывшие супруги общаются очень близко. В студии популярного шоу девушка рассказала, что Прохор и Лариса до сих пор состоят в интимных отношениях.
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