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Шоу-бизнес
Звезда

Звезда "Холостяка" ждет ребенка от экс-возлюбленного Равшаны Курковой

Равшана Куркова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Участница четвертого сезона шоу "Холостяк" Наталья Горожанова несколько месяцев назад сообщила о беременности. Теперь девушка решила показать, кто является отцом ребенка.
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Четыре года назад Наталья Горожанова на шоу "Холостяк" боролась за внимание Алексея Воробьева, но потом поняла – к певцу она не испытывает никаких чувств. С тех пор о личной жизни девушки практически не было ничего известно.

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Сюжеты Холостяк

Поклонники были удивлены, когда узнали о беременности Натальи. На днях она решила показать отца своего ребенка. Девушка опубликовала трогательные снимки с избранником в своем инстаграм-аккаунте. Оказалось, Горожанова состоит в отношениях со Станиславом Румянцевым, который ранее встречался с актрисой Равшаной Курковой.

Наталья призналась, что о детях никогда не мечтала. Она до сих пор считает – все женщины не обязаны становиться матерями. Кроме того, у Горожановой никогда не было примера счастливой семьи. Но когда девушка встретила Станислава, она изменила взгляды на жизнь.

"Убедил. Расслабил. Доверилась. И да, я понимаю – нет никаких гарантий, что мы всю жизнь будем вместе. <...> Останется общее. Жизнь. Продолжение нас", – написала Наталья.

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Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Наталья Горожанова (@gorozhanova)

Горожанова уверена, что Румянцев является "тем единственным". Она хочет заботиться о своем избраннике, готовить ему борщи – жить в полной идиллии. Подписчики поддержали девушку. Многие отметили, что Наталья и Станислав – очень красивая пара. "Чудесные", "Счастья вам!", "Пронесите свою любовь через всю жизнь", – написали поклонники.

Автор: 15 июля 2020, 14:59 Источник: Instagram

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