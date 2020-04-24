"Обнулился": обросший Григорьев-Апполонов шокировал внешним видом

Андрей Григорьев-Апполонов кардинально преобразился. Поклонники удивились резким переменам в образе певца.

Рыжий из "Иванушек" опубликовал в своем инстаграм-аккаунте фото, на котором предстал с голым торсом и отросшей щетиной. Артист отметил, что уже месяц находится в Сочи.

Андрей Григорьев-Апполонов посетовал, что у него больше не растет борода и, как в детстве, высыпали канапушки. Также он заявил, что его гастрольная усталость растворилась в морском воздухе, певец сумел сесть на шпагат, а давление у него – 120 на 80.

По словам исполнителя, жизнь дается человеку один раз, и прожить ее надо именно в Сочи. Поклонники порадовались за артиста, который находится в приподнятом состоянии духа.

"Обнулился!" – написал один из них. Фолловеры отметили, что рыжий из "Иванушек" выглядит свежо и моложаво. Они осыпали его комплиментами.

Отметим, что после расставания с женой Андрей Григорьев-Апполонов сильно сдал. Он переживал развод с Мариной Банковой. Кроме того, у него появились проблемы с алкоголем.

Напомним, о разводе певца стало известно около года назад. С избранницей они прожили в браке 17 лет. Женщина оставила артиста ради 27-летнего баскетболиста. Спустя несколько месяцев после расставания с Андреем Григорьевым-Апполоновым она снова обручилась.

