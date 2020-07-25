Гаркалин прокомментировал свое состояние после слухов о госпитализации: Это кошмар

Почти сразу же поползли слухи, что звезда была в состоянии алкогольного опьянения. Ранее актер признавался, что несколько лет страдал от зависимости. По сообщениям в прессе, состояние артиста врачи описывали как стабильное, его жизни ничего не угрожало.
Журналисты смогли дозвониться до Валерия Гаркалина и взять комментарий по поводу его самочувствия. Как оказалось, актер даже не был в курсе, что находится в больнице. В беседе с представителями прессы он отметил, что жив-здоров и чувствует себя прекрасно. "Это все кошмар и ложь", – добавил артист.
Напомним, в одном из интервью Валерий Гаркалин рассказал, что последние годы в его жизни оказались непростыми. Все началось после смерти любимой жены, с которой актер был вместе 30 лет. Женщина долгое время болела раком.
После кончины супруги артист стал часто прикладываться к бутылке. Он надеялся, что алкоголь сможет помочь забыть об утрате, но становилось только хуже. В итоге Валерий Гаркалин пережил два инсульта и кому, после которой заново учился говорить и ходить.
В феврале 2020 года актер в очередной раз угодил в больницу. Тогда звезде диагностировали воспаление легких – артисту было сложно дышать. К счастью, уже через неделю врачи смогли стабилизировать состояние знаменитости.
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