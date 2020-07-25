Гаркалина доставили в больницу с травмой головы

Как сообщают СМИ, артист неудачно упал, после этого ему вызвали скорую помощь и доставили в клинику. Медики диагностировали у звезды ушиб головы и резаные раны лица. Здоровью Валерия Гаркалина ничего не угрожает, однако врачи пока что оставили звезду в больнице под наблюдением.
Журналисты пытаются определить, что стало причиной неловкости актера. Сразу же поползли слухи, что знаменитость была в нетрезвом состоянии. Артист ранее уже признавался, что имеет проблемы с алкоголем.
Последние годы жизнь Валерия Гаркалина периодически висит на волоске. Недавно звезда фильма "Ширли-мырли" перенесла два инсульта и провела две недели в коме. После случившегося артист долго восстанавливался, заново учился ходить и говорить.
В интервью Лере Кудрявцевой актер рассказал, что после смерти жены страдал от проблем с выпивкой. Он надеялся утопить в водке боль от утраты любимой женщины, которая скончалась после продолжительной борьбы с раком.
Вернуться в норму Валерию Гаркалину помогла дочь Ника и внук Тимофей. Артист души не чает в мальчишке и с невероятной нежностью относится к семье.
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