Гаркалина доставили в больницу с травмой головы

В субботу, 25 июля, стало известно, что Валерия Гаркалина срочно госпитализировали. Актер получил травмы головы и лица.

Как сообщают СМИ, артист неудачно упал, после этого ему вызвали скорую помощь и доставили в клинику. Медики диагностировали у звезды ушиб головы и резаные раны лица. Здоровью Валерия Гаркалина ничего не угрожает, однако врачи пока что оставили звезду в больнице под наблюдением.

Журналисты пытаются определить, что стало причиной неловкости актера. Сразу же поползли слухи, что знаменитость была в нетрезвом состоянии. Артист ранее уже признавался, что имеет проблемы с алкоголем.

Последние годы жизнь Валерия Гаркалина периодически висит на волоске. Недавно звезда фильма "Ширли-мырли" перенесла два инсульта и провела две недели в коме. После случившегося артист долго восстанавливался, заново учился ходить и говорить.

В интервью Лере Кудрявцевой актер рассказал, что после смерти жены страдал от проблем с выпивкой. Он надеялся утопить в водке боль от утраты любимой женщины, которая скончалась после продолжительной борьбы с раком.

Вернуться в норму Валерию Гаркалину помогла дочь Ника и внук Тимофей. Артист души не чает в мальчишке и с невероятной нежностью относится к семье.