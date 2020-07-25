Кожа да кости: новые фотографии Анджелины Джоли повергли поклонников в шок

Актриса Анджелина Джоли снова заставила фанатов беспокоится о себе. Поклонники уверены, что у актрисы серьезные проблемы со здоровьем.

Известная 45-летняя актриса Анджелина Джоли была "поймана" объективами фотокамер папарацци в аэропорту Калифорнии, когда спускалась по трапу частного самолета. Как стало известно СМИ, 23 июля она со своими близнецами Вивьен и Нокосм совершила небольшую поездку, однако откуда прилетела знаменитость остается неизвестным.

Спустившись с трапа, Джоли быстро села в ожидающий ее автомобиль, но за это короткое время репортерам все-таки удалось сделать серию снимков, которые впоследствии так взволновали поклонников актрисы. В Сети стали обсуждать болезненную худобу звезды и ее странный выбор одежды в последнее время. На этот раз Анджелина Джоли была одета в черный комбинезон свободного кроя.

По всей видимости, голливудская звезда и сама хочет скрыть свою фигуру, потому как фотографы очень давно не видели ее в обтягивающих нарядах. Недавно в британскую версию журнала Harper's Bazaar попали снимки актрисы в домашней обстановке, при взгляде на которые становится понятно, что даже дома она предпочитает носить что-то объемное, не делая исключения даже для встречи с бывшим мужем Брэдом Питтом.

Папарацци, пристально следящие за жизнью Джоли, все чаще видят экс-супруга актрисы выходящим из ее особняка. И это, вероятно, говорит о том, что бывшие супруги смогли преодолеть трудный период войн и разбирательств, наладив нормальные дружеские отношения.



