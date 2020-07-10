Джоли поразила кардинальными изменениями во внешности

Актриса заметно преобразилась на карантине. Звезда показалась после продолжительного затишья.



Последние месяцы Анджелина Джоли проводила вместе с детьми дома. Несколько дней назад Национальный демократический институт поделился записью интервью со звездой в "Твиттер". Поклонники заметили, что за время пандемии актриса заметно изменилась в лучшую сторону.



До эпидемии Анджелина выглядела уставшей и худой, у нее был нездоровый цвет кожи. Однако два дня назад Джоли поразила всех цветущим видом.

Пользователи соцсетей считают, за время карантина звезда решила заняться внешностью и здоровьем. Она смогла полноценно отдохнуть и восстановить организм с помощью специальной диеты. Некоторые источники утверждают, что артистка сделала ряд процедур по омоложению.

Скорее всего, выглядеть лучше Анджелине помог специальный массаж. Если Джоли и попадалась на глаза папарацци, то скрывала лицо под маской и темными очками, поэтому фанаты смогли оценить ее преображение только сейчас.

Напомним, что недавно актрису навестил Брэд Питт. Отношения между звездами были натянутыми несколько лет, но, похоже, все может измениться.

Причиной, по которой экс-супруг навестил Анджелину, мог быть день рождения близнецов Нокса и Вивьен. Напомним, что на 14-летие своей биологической дочери Шайло актеры устроили две вечеринки, на каждой из которых присутствовал лишь один родитель.