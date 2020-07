Джоли поразила кардинальными изменениями во внешности

Последние месяцы Анджелина Джоли проводила вместе с детьми дома. Несколько дней назад Национальный демократический институт поделился записью интервью со звездой в "Твиттер". Поклонники заметили, что за время пандемии актриса заметно изменилась в лучшую сторону.



До эпидемии Анджелина выглядела уставшей и худой, у нее был нездоровый цвет кожи. Однако два дня назад Джоли поразила всех цветущим видом.

Пользователи соцсетей считают, за время карантина звезда решила заняться внешностью и здоровьем. Она смогла полноценно отдохнуть и восстановить организм с помощью специальной диеты. Некоторые источники утверждают, что артистка сделала ряд процедур по омоложению.

Скорее всего, выглядеть лучше Анджелине помог специальный массаж. Если Джоли и попадалась на глаза папарацци, то скрывала лицо под маской и темными очками, поэтому фанаты смогли оценить ее преображение только сейчас.

How can we Change the Face of Politics with more #women in political leadership? Watch @NDI Chairman @Madeleine discuss risk-taking women & democracy w/ #AngelinaJolie & @morningmika. #PoliticalWomen ♀️ #GenderEquality pic.twitter.com/PGKVfDwYNr