Джоли поразила кардинальными изменениями во внешности

Последние месяцы Анджелина Джоли проводила вместе с детьми дома. Несколько дней назад Национальный демократический институт поделился
записью интервью со звездой в "Твиттер". Поклонники заметили, что за время
пандемии актриса заметно изменилась в лучшую сторону.
До эпидемии Анджелина выглядела уставшей и худой, у нее был нездоровый цвет кожи. Однако два дня назад Джоли поразила всех цветущим видом.
Пользователи соцсетей считают, за время карантина звезда решила заняться внешностью и здоровьем. Она смогла полноценно отдохнуть и восстановить организм с помощью специальной диеты. Некоторые источники утверждают, что артистка сделала ряд процедур по омоложению.
Скорее всего, выглядеть лучше Анджелине помог специальный массаж. Если Джоли и попадалась на глаза папарацци, то скрывала лицо под маской и темными очками, поэтому фанаты смогли оценить ее преображение только сейчас.
How can we Change the Face of Politics with more #women in political leadership? Watch @NDI Chairman @Madeleine discuss risk-taking women & democracy w/ #AngelinaJolie & @morningmika. ������#PoliticalWomen ♀️ #GenderEquality pic.twitter.com/PGKVfDwYNr— National Democratic Institute (@NDI) July 8, 2020
Напомним, что недавно актрису навестил Брэд Питт. Отношения между звездами были натянутыми несколько лет, но, похоже, все может измениться.
Причиной, по которой экс-супруг навестил Анджелину, мог быть день рождения близнецов Нокса и Вивьен. Напомним, что на 14-летие своей биологической дочери Шайло актеры устроили две вечеринки, на каждой из которых присутствовал лишь один родитель.
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