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Ольга Кабо опубликовала свое архивное фото с конкурса красоты: Улыбайтесь, господа!

Ольга Кабо опубликовала свое архивное фото с конкурса красоты: Улыбайтесь, господа!

Ольга Кабо. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ольга Кабо в личном блоге поделилась снимком 30-летней давности. С фото смотрит юная актриса, только что ставшая победительницей конкурса красоты.
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Будущая звезда начала карьеру еще в детстве. Уже в четырнадцать лет она знала, что хочет сниматься в кино. В тот момент Ольга Кабо блистала на сцене Театра юных москвичей и приняла участие работе над фильмом. После окончания средней школы девушка поступила в гимназию при Щепкинском училище, где детей готовили к поступлению в театральное.

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Там Ольгу Кабо заметил Сергей Бондарчук и пригласил на свой курс. К моменту окончания института на счету молодой актрисы было уже порядка десяти ролей. Правда, известность к артистке пришла только после съемок в "Комедии о Лисистрате" по мотивам произведений греческого драматурга Аристофана.

Ольга Кабо всегда была привлекательной женщиной. В 1989 году она приняла участие в конкурсе красоты. Как отметила звезда, она стала Мисс ПРОК (Профессиональный клуб) и попала на обложку популярного журнала "Спутник". На снимке той поры актриса изображена с венком из цветов на голове и почти без косметики. "Улыбайтесь, господа!" – советует звезда.

Сейчас карьера 52-летней Ольги Кабо пошла на спад. Знаменитость уверена, что пришло время молодых, а для артистов ее возраста работы немного. Иногда она сама отказывается от ролей, так как считает их недостаточно интересными. Зато актриса много времени уделяет Театру имени Моссовета.

Автор: 23 июля 2020, 16:04 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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