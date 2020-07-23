Ольга Кабо опубликовала свое архивное фото с конкурса красоты: Улыбайтесь, господа!

Будущая звезда начала карьеру еще в детстве. Уже в четырнадцать лет она знала, что хочет сниматься в кино. В тот момент Ольга Кабо блистала на сцене Театра юных москвичей и приняла участие работе над фильмом. После окончания средней школы девушка поступила в гимназию при Щепкинском училище, где детей готовили к поступлению в театральное.
Там Ольгу Кабо заметил Сергей Бондарчук и пригласил на свой курс. К моменту окончания института на счету молодой актрисы было уже порядка десяти ролей. Правда, известность к артистке пришла только после съемок в "Комедии о Лисистрате" по мотивам произведений греческого драматурга Аристофана.
Ольга Кабо всегда была привлекательной женщиной. В 1989 году она приняла участие в конкурсе красоты. Как отметила звезда, она стала Мисс ПРОК (Профессиональный клуб) и попала на обложку популярного журнала "Спутник". На снимке той поры актриса изображена с венком из цветов на голове и почти без косметики. "Улыбайтесь, господа!" – советует звезда.
Сейчас карьера 52-летней Ольги Кабо пошла на спад. Знаменитость уверена, что пришло время молодых, а для артистов ее возраста работы немного. Иногда она сама отказывается от ролей, так как считает их недостаточно интересными. Зато актриса много времени уделяет Театру имени Моссовета.
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