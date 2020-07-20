"Божественное тело": народ ахнул от полуголого Нагиева

Дмитрий Нагиев восхитил поклонников откровенной фотографией. Шоумен показал себя во всей красе.

Дмитрий Нагиев опубликовал в своем микроблоге снимок, на котором предстал с оголенным торсом и в мощных ботинках. Джинсовые шорты были слегка спущены. Женщины пришли в восторг.

Большинство подписчиков сошлись во мнении, что у Дмитрия Нагиева просто шикарное тело. "Божественное тело. Дмитрий, вы – Аполлон", – высказался один из фолловеров.

Однако нашлись и те, кто посчитал, что телеведущий худоват. Можно предположить, что они просто завидуют звезде. Некоторые мужчины назвали Дмитрия Нагиева дрищом.

Отметим, актер любит радовать россиян горячими фото. Снимки знаменитости неизменно собирают много лайков и лестных комментариев.

У сына Дмитрия Нагиева – 30-летнего Кирилла прекрасная генетика. В профессии он также пошел по стопам родителя, став актером. Кирилл служит в театре им. Ленсовета и снимается в кино.