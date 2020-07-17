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Пятница
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Шоу-бизнес
Лазарев довел до исступления фото с сыном

Лазарев довел до исступления фото с сыном

Сергей Лазарев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com/
Сергей Лазарев на своей странице в "Инстаграм" опубликовал фотографию с сыном. Поклонники пришли в настоящий восторг.
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Сергей Лазарев входит в то число представителей отечественной эстрады, которые чутко охраняют свою частную жизнь от постороннего вмешательства. Впрочем, иногда преданным поклонникам удается буквально одним глазком заглянуть в семью певца.

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 Сергей Вячеславович Лазарев

Сергей Вячеславович Лазарев Певец

Помогает им в этом сам Сергей Лазарев, временами публикующий на своей странице в "Инстаграм" фотографии личного характера. В очередной раз он предстал перед зрителями в компании своего сына Никиты.

Умилительный эффект от снимка возрос многократно из-за того, что и отец, и сын были в похожих серых шортах и майках, а также в солнцезащитных очках. "Группа в полосатых плавках", – иронично подписал кадр сам Сергей Лазарев.

Разумеется, такая картина вызвала настоящий взрыв умиления в комментариях. Поклонники поражались, до чего сын похож на своего отца, не переставая делились своим восхищением, а также поражались, как быстро подрос ребенок.

Отметим, сам Сергей Лазарев чаще предпочитает радовать фанатов фотографиями своего обнаженного торса, анонсами новых хитов и трейлерами клипов. Однако такой подход вовсе не означает полного запрета на освещение этой стороны жизни звезды. Иногда он все же делится с широкой публикой и такими личными секретами.

Автор: 17 июля 2020, 04:02 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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