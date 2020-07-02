"Роднуля!": Лазарев и Топалов снова вместе

В 2001 году Сергей Лазарев совместно со своим коллегой по "Непоседам" Владом Топаловым стал участником музыкального проекта Smash!!. Выступали они вместе до конца 2004-го, когда Лазарев покинул группу и начал сольную карьеру. Теперь же радости поклонников не было предела, когда они увидели, что Лазарев и Топалов снова вместе.

На странице Сергея Лазарева в социальной сети "Инстаграм" появилось его свежее фото с бывшим коллегой по дуэту. "Через годы, через расстояния!" – подписал уникальный кадр Лазарев. Аналогичное фото появилось и в сториз певца с трогательной подписью "Роднуля!"

Стоит напомнить, что прежде долгое время парни не только работали вместе, но и жили. "Уехал я из дома благодаря семье Влада Топалова, – рассказывал в интервью Лазарев. – Я поступил на первый курс Школы-студии МХАТ, и у нас с ним намечался творческий дуэт "Smash!!". Папа Влада вдруг говорит: "Ребят, вы уже взрослые. У меня есть пустующая трехкомнатная квартира, места хватит, можете даже девчонок туда приводить, мешать никто никому не будет". Мы ухватились за его предложение, осознавая, конечно, всю ответственность".

Потом пути-дороги артистов разошлись. Сергей Лазарев успел дважды успешно выступить на "Евровидении", записал несколько качественных альбомов, дает шоу мирового уровня и играет в спектаклях.

Интересно, что в Smash!! Влад Топалов был блондином, а Сергей Лазарев – брюнетом. Теперь же у них почти идентичный цвет волос. "И оба темненькие – с годами стали одним целым", "Все такие же красивые, как и в моем детстве", "Лучшие друзья – сквозь года! Достойный пример", – восхищаются люди в комментариях к фотографии.