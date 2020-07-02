Соколовский назвал настоящую причину развода с Дакотой

Влад Соколовский стал новым гостем ютуб-шоу "Алена, блин". В эфире программы музыкант поделился своей точкой зрения на развод с Ритой Дакотой.

Пара рассталась полтора года назад из-за неверности артиста. Только что родившая ребенка певица узнала, что супруг ей изменял все годы отношений. Девушка с трудом справилась с предательством возлюбленного, однако в итоге смогла сохранить с ним хорошие отношения ради дочери Мии.

После столь сложного этапа в жизни и Рита Дакота, и Влад Соколовский занялись саморазвитием, работали с психологами и духовными наставниками. Как отметил музыкант, за полтора года он смог понять, в чем причина проблем в отношениях. "Я пришел в какое-то осознанное состояние и начал отличать черное от белого", – говорит артист.

Также молодой человек проработал психологические травмы и понял, что было первопричиной измен. Как оказалось, в юношеские годы Влад Соколовский был влюблен в девушку, они провели вместе несколько месяцев, а потом парень узнал, что пассия спит со всеми подряд.

Музыкант считает, что причиной развода с Ритой Дакотой стала неосознанность. "Если бы я был "проработанный", как сейчас... Я уже понимаю всю цепочку событий, от А до Я, что было причиной чего", – признался певец.

В беседе с журналисткой артист отметил, что у них с бывшей супругой была плохая привычка – не решать проблемы. "У нас с Ритой было выражение "Прикрывать газеткой и идти дальше". Когда ситуации какие-то конфликтные, люди думают "А, прикроем газеткой и пойдем дальше". Все-таки отношения это работа", – уверен Влад Соколовский.