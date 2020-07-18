Мария Машкова сообщила о смерти члена семьи: К этому нельзя быть готовым

Последние несколько дней Мария Машкова пишет в инстаграм-аккаунте о своих питомцах. Недавняя публикация стала печальной. Актриса лишилась питомца, который был дня нее не просто другом, а членом семьи.

Мария Машкова рассказала, что собаки по кличке Зина не стало на этой неделе. Йоркширский терьер, который прожил 13 лет, умер на руках у хозяйки. Актриса отметила, что у собаки была очень насыщенная и яркая жизнь. Правда, начиналась она печально.

Зина родилась в московском питомнике. Однажды ее забрали в семью, но потом неожиданно вернули, потому что животное постоянно испытывала страх. В какой-то момент щенок получил травму, упав с дивана. До конца жизни Зина осталась со свернутой лапой. Вправлять конечность ветеринары не решились, потому что животное весило меньше двух килограммов.

Вскоре Зина попала в руки Марии. Первые три года собака прожила в ботинке, но потом все-таки осмелела.

Отправляясь в путешествие, Машкова брала питомца с собой. Так, Зина объездила половину России и некоторые города США. Последние дни жизни для собаки также выдались насыщенными – Мария устроила ей СПА на дому.

"Когда у тебя старенькие собаки глохнут, слепнут, начинают хромать, ты понимаешь, к чему идет дело, но, наверное, готовым к этому быть невозможно", – написала актриса.

Теперь у Марии Машковой остался единственный йоркширский терьер по кличке Ганди, который тоже порой вызывает опасения. Собаке уже 14 лет, она плохо себя чувствует.