Актер Бадюк о Машкове и других россиянах в Голливуде: Мы там никому не нужны

Актер, который давно и успешно снимается за рубежом, объяснил, почему артисту из России так сложно построить карьеру в Голливуде. Сергей Бадюк уверен, что все дело в предубеждениях.

Стереотипы – главный враг российского актера в США. По словам Бадюка, в американских фильмах мы бандиты и олицетворение зла и по-другому не будет. Между тем Сергей подчеркнул, что зачастую наши актеры пашут на площадке не меньше других.

Скоро на популярных онлайн-платформах выйдет голливудский фильм "Найти и уничтожить". Сергей Бадюк сыграл там одну из главных ролей, естественно, злодея. Герой знаменитости – преступник из Украины. Актер подчеркнул, что его взяли на роль, потому что он крепок физически, умеет драться, владеет оружием и играет негодяев.

Самую успешную карьеру в американском кино, по мнению Сергей Бадюка, сделал Михаил Горевой. Между тем и этот артист играл только стереотипных героев. "Мы там никому по большому счету не нужны. Прорваться сквозь эти штампы невозможно", – рассудил актер.

Артист также напомнил, что в американской киноиндустрии крутятся большие деньги, следовательно, там большая конкуренция и тотальная дисциплина. Какое-то время назад Сергей Бадюк работал каскадером в проекте, где также снимался Владимир Машков. Артист был поражен физической формой, в которой находится последний. Машков в ту пору много тренировался.

Бадюк решил узнать, почему Владимир так следит за собой. "Когда я приехал в Америку и пробовался на первую роль, на кастинг пришли 300 человек. И подходили все", - ответил каскадеру Машков. Отметим, что к тому моменту Владимир успел сняться в нескольких голливудских картинах.