Наргиз Закирова не выдержала нападок Охлобыстина из-за алкоголизма

Напомним, в одном из интервью с Ксенией Собчак певица нелестно высказалась о политическом устройстве России. Более того, Наргиз Закирова официально заявила, что не намерена перевозить своих детей из США на родину.
После того, как солистка узнала о комментариях, направленных в ее адрес, она сразу поспешила ответить Ивану Охлобыстину лично. Наргиз предположила, что режиссер стал еще одни человеком, который присоединился к ее травле.
Закирова уже привыкла к постоянным нападкам журналистов и пользователей социальных сетей, но артистка никак не ожидала подобного удара от самого Охлобыстина.
"А вы то с какого перепуга "комментировать" метнулись? Не только не зная меня лично, но в лицо ни разу не увидев! Вы, господин "святоша", каким боком ко мне причастие имеете, чтобы о моих "пагубных пристрастиях" рассуждать?", – гневно обратилась солистка.
К слову, Наргиз Закирова уже не в первый раз отчитывает людей за нелестные комментарии в ее адрес. Сейчас артистка борется с заказными гневными письмами и волной критики. Певица подчеркнула, что журналисты и звезды российского шоу-бизнеса готовы писать про нее грязные сплетни за деньги.
Через несколько дней актер Иван Охлобыстин принес свои извинения Наргиз и поинтересовался, почему незнакомых людей так интересуют чужие пороки. Актер в своем сообщении "ВКонтакте" признал, что "сдуру ляпнул" лживую фразу.
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