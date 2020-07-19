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Наргиз Закирова не выдержала нападок Охлобыстина из-за алкоголизма

Наргиз Закирова не выдержала нападок Охлобыстина из-за алкоголизма

Наргиз Закирова. Фото: Komsomolskaya Pravda, Комсомольская Правда/Global Look Press/www.globallookpress.com
Накануне 53-летний Иван Охлобыстин высказывал свое мнение о российских звездах, критикующих власть. Он публично пристыдил Наргиз Закирову. По мнению режиссера, последние заявления певицы были неадекватными. Охлобыстин предположил, что всему виной алкогольная зависимость Наргиз, затуманившая ей разум.
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Напомним, в одном из интервью с Ксенией Собчак певица нелестно высказалась о политическом устройстве России. Более того, Наргиз Закирова официально заявила, что не намерена перевозить своих детей из США на родину.

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 Наргиз Пулатовна Закирова

Наргиз Пулатовна Закирова Певица

 Иван Иванович Охлобыстин

Иван Иванович Охлобыстин актер

После того, как солистка узнала о комментариях, направленных в ее адрес, она сразу поспешила ответить Ивану Охлобыстину лично. Наргиз предположила, что режиссер стал еще одни человеком, который присоединился к ее травле.

Закирова уже привыкла к постоянным нападкам журналистов и пользователей социальных сетей, но артистка никак не ожидала подобного удара от самого Охлобыстина.

"А вы то с какого перепуга "комментировать" метнулись? Не только не зная меня лично, но в лицо ни разу не увидев! Вы, господин "святоша", каким боком ко мне причастие имеете, чтобы о моих "пагубных пристрастиях" рассуждать?", – гневно обратилась солистка.

К слову, Наргиз Закирова уже не в первый раз отчитывает людей за нелестные комментарии в ее адрес. Сейчас артистка борется с заказными гневными письмами и волной критики. Певица подчеркнула, что журналисты и звезды российского шоу-бизнеса готовы писать про нее грязные сплетни за деньги.

Через несколько дней актер Иван Охлобыстин принес свои извинения Наргиз и поинтересовался, почему незнакомых людей так интересуют чужие пороки. Актер в своем сообщении "ВКонтакте" признал, что "сдуру ляпнул" лживую фразу.

Автор: 19 июля 2020, 14:13 Источник: Вконтакте Ивана Охлобыстина ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жена оставила Ивана Охлобыстина

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